کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی در آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دولت آمریکا در بیانیه ای اعلام کرد که نرخ رشد اقتصادی این کشور در سه ماه آخر سال گذشته میلادی با کاهشی بسیار شدید به شش دهم درصد رسید.

این درحالی است که نرخ رشد اقتصادی کل آمریکا در سال 2007 به 2/2 درصد رسید.

وزیر انرژی آمریکا نیز اخیرا اعلام کرد که اوپک به منظور کمک به اقتصاد آمریکا که در وضعیت بحرانی بسر می برد، باید میزان تولید خود را افزایش دهد.

نرخ رشد اقتصادی آمریکا در سه ماه سوم سال گذشته میلادی به 9/4 درصد رسیده بود.

به واسطه بحران بخش مسکن و مشکلات مالی در آمریکا، اکثر کارشناسان در اواسط سال 2007 پیش بینی کرده بودند که رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در پایان سال به 1/2 درصد برسد.