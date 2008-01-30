استفاده از انرژی هسته ای برای ترکیه حیاتی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه زمان، "حلمی گولر" اعلام کرد: "ما از منابع انرژی جدید استفاده خواهیم کرد و برنامه های سازگار با محیط زیست را امضا خواهیم نمود".

گولرهمچنین گفت: ترکیه از باد و در عین حال انرژی خورشید برای تولید برق نیز استفاده خواهد کرد و در جاهای مناسب از انرژی گرمایشی زمین هم بهره خواهد جست.

گفتنی است که ترکیه خود را آماده می کند تا یک مناقصه عمومی را برای ساخت اولین نیروگاه هسته ای خود ارائه کند همچنین این کشور اعلام کرده است که تا سال 2015 دو راکتور اتمی راه اندازی خواهد کرد.