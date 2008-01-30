سولانا خواستار تاسیس بانک جهانی سوخت هسته ای شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، خاویر سولانا در سخنان خود در برابر نمایندگان مجلس اروپا با اشاره به ایران اظهار داشت: در آنسوی جهان، تمایل برای داشتن انرژی هسته ای افزایش می یابد و ما باید راههایی را جهت ارائه سوخت هسته ای به آنها بدون آنکه برای غنی سازی بکار رود، بیابیم.

وی عقیده دارد که این روش باعث می شود تکثیر هسته ای محدود شود.

لازم به ذکر است که تولید سوخت هسته ای و غنی سازی بر مبنای اساسنامه آژانس و قوانین بین المللی حق همه کشورها از جمله ایران می باشد.

سولانا خاطرنشان کرد: من از تاسیس یک بانک جهانی سوخت هسته ای حمایت می کنم.

این مقام اروپایی افزود: من فکر می کنم که اکنون زمان عملی کردن این ایده فرارسیده است.