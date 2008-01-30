راهیابی مستند "بازارهای ایرانی" به جشنواره فیلم فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی معاونت فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اعلام کرد این فیلم 60 دقیقه‌ای به کارگردانی پیمان زندی در 17 بازار بزرگ و تاریخی کشور از جمله تهران، اصفهان، شیراز، کرمان، تبریز، یزد، سمنان، کرمانشاه، مشهد، کردستان، بوشهر، قشم، کاشان، گلستان، مازندارن و گیلان تهیه شده است.

در بخش مسابقه فیلم‌های بلند مستند جشنواره فیلم فجر علاوه بر "بازارهای ایرانی" 14 مستند دیگر نیز حضور دارند که از جمله آنها می‌توان به مستندهای "بم شهر بی‌دفاع"، "زنبق و خاکستر"، "تینار"، "کودک دیروز خیال"، "هراس و پرواز"، "پردیس پارسی"، "به کجا تعلق دارم"، "جادوگر"، "سپیدار و کلاغ"، "حدیث سرو"، "کوههای درد" و "هفت رخ فرخ ایران" اشاره کرد.

"بازارهای ایرانی" تنها فیلم مستندی است که تهیه‌کنندگی آن را یک ارگان دولتی ـ معاونت فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ـ عهده‌دار بوده است.