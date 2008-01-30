اطلاعیه هیئت نظارت بر مطبوعات درباره لغو مجوز نشریه زنان

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه هیئت نظارت بر مطبوعات با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد : ماهنامه اجتماعی "زنان" از جمله نشریات پرتخلف با رویکرد تند فمینیستی است که به رغم تذکرات مکرر اداره کل مطبوعات داخلی و هیئت نظارت بر مطبوعات همچنان به تخلفات خود ادامه داده است.

ماهنامه زنان علاوه بر تذکرات شفاهی در تاریخهای 1/4/82، 30/6/83 ، 19/10/83، 2/ 8/ 84 ، 25 /1/ 86 و 8/ 5/86 تذکر کتبی دریافت کرده و در آخرین تذکر از مدیر مسئول این نشریه خواسته شده بود که نتیجه اقدامات خود را برای اصلاح نشریه در پی تذکرات دریافتی به هیئت نظارت بر مطبوعات و اداره کل مطبوعات داخلی اعلام نماید که تا کنون هیچ پاسخی دریافت نشده است.

در ادامه این اطلاعیه آمده است : "به منظور تنویر افکار عمومی و آگاهی برخی افراد که بدون اطلاع از مطالب مندرج در این نشریه اقدام قانونی هیئت نظارت بر مطبوعات را مورد خدشه قرار داده اند بخشهایی از مطالب مندرج در ماهنامه زنان در شماره های مختلف را به اطلاع می رساند و پیشاپیش از ملت فهیم ایران به ویژه زنان مومن و غیرتمند و بسیجیان عزیز به خاطر تکرار مطالب مندرج در این نشریه پوزش خواسته می شود".

در بخش دیگری از این اطلاعیه تصریح شده است : ماهنامه "زنان" در شماره 132 خود با طرح مسائل فمینیستی که تضاد ذاتی با مبانی اسلام دارد می نویسد: ".... شما فکر می کنید عشق همیشه باید به نقاطی مشخص و امن برسد، ولی اینطور نیست. همین که دختر من روزهای سرشاری را می گذراند و احساس می کند که مأمن انسان دیگری است و بعد ازظهر که می شود کسی را دارد که چای عصرانه اش را با او قسمت کند، هم برای خودش و هم برای زندگی کافی و زیباست."

".... زنان بسیاری به این ادراک رسیدند که هیچ رابطه نهادینه ای بین آمارهای اسلامی و مردمسالاری وجود ندارد و هیچ گونه تضادی بین ایمان اسلامی و فیمینیسم نیز نیست.... فمینیسم اسلامی نشان می دهد که نابرابری های نهفته در تفاسیر موجود فقه، از آنجا که مفسرانی خاص (و عمدتا مرد) آفریننده آنها بوده اند، لزوما تجلی اراده خداوند نیستند... نهایت منطقی آن ما را به اینجا می رساند که برخی از قوانینی که تا کنون اسلامی و بخشی از شریعت تلقی می شدند در واقع فقط نظرها و دریافتهای برخی از مسلمانان و ناشی از کردارها و هنجاریهای اجتماعی و تاریخی هستند که نه مقدس اند و نه تغییر ناپذیر، بلکه بشری و متغیرند....".

این نشریه همچنین در شماره 133 با ادعای واهی خشونت علیه زنان و ناعادلانه خواندن قوانین مربوطه می نویسد: "... ما با حضور نمادین خود می خواهیم به قانونگذاران کشورمان بگوییم که تحت این قوانین ناعادلانه، زن ایرانی نه تنها در جامعه در محیطهای شغلی و در امور اجتماعی بلکه حتی در پستوی خانه اش هم امنیت ندارد." "... بسیاری از قوانین و مقررات غیر عادلانه هیچ پیشینه و ابتنای فقهی ندارد، بلکه محصول اندیشه و باور قانونگذار عرفی بوده و تغییر آنها به هیچ روی نمی تواند مخالف با شرع تلقی گردد."

"... ما شاهد آن هستیم که بن بستهای قانونی و قوانین تبعیض آئین زندگی زنان جامعه ما را دچار مشکلات بسیاری کرده و موقعیت آنان را چه در خانواده و چه در جامعه متزلزل ساخته است. این قوانین تبعیض آمیز خود منجر به تصویب قوانین و آئین نامه های ناعادلانه گسترده تری شده است... تغییرات حقوقی که بعد از انقلاب اسلامی ایجاد شده یک چماق قانونی به دست مرد داده است...".



این اطلاعیه می‌افزاید : نشریه ‌"زنان‌" در شماره 150 با تخریب وجهه بسیج به سیاه‌نمایی وضعیت زنان در ایران و القای عدم وجود امنیت در جامعه و درج توصیفات نامناسب پرداخته است.



سرانجام هیئت نظارت بر مطبوعات با توجه به ادامه روند تخلفات نشریه و عدم توجه به تذکرات مکرر شفاهی و مکتوب در جلسه مورخ 8/11/86 به استناد تبصره ماده 11 قانون مطبوعات مجوز این نشریه را لغو کرد.