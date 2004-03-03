علي رضا براتيان در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با اشاره به اينكه عدم وجود ارزشيابي دقيق از عملكرد معلمان معضل بزرگي براي نظام آموزشي كشور است ، افزود : بسياري از شاخص هاي ارزشيابي از عملكرد معلمان در نظام آموزشي معيارهاي كمي است و به كيفيت عملكرد معلمان توجه نمي شود.

وي اظهار كرد : در نظام آموزشي به دليل كلان نگري متوليان قانونگذاري ، نظام ارزشيابي در حد ماده قانون و اساسنامه باقي مانده است و تبديل به آيين نامه ، دستور العمل و شيوه نامه نشده است ، به همين دليل دربسياري از موارد هنوز ارزشيابان معني و مفهوم دقيق شاخص ها را نمي دانند.

مشاور هماهنگي و پيگيري قوانين و مقررات آموزش و پرورش عمومي و امور تربيتي با تاكيد بر اينكه در شاخص هاي ارزشيابي توجه فقط معطوف به قبل از اجراي طرح هاي وزارت آموزش و پرورش است ، گفت : نه تنها ارزشيابي عملكردي معلمان توجهي به پايان طرح و چگونگي عملكرد معلمان ندارد ، بلكه نتايج مثبت و منفي حاصل از عملكرد آنها نيز هيچ تاثيري در موقعيت كاري معلمان نمي گذارد و عملكرد مثبت يا منفي آنها هيچ توبيخ و پاداشي را دربر ندارد.