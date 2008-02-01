آغاز همکاری شرکتهای لیزینگ ایران‌ خودرو و تجارت الکترونیک پارسیان

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت لیزینگ ایران خودرو با امضای تفاهمنامه‌ای امکان پرداخت اقساط را به صورت الکترونیک و از طریق شرکت تجارت الکترونیک پارسیان، برای مشتریان خود فراهم کرد.

در مراسم امضای این تفاهمنامه محمد کاظم مدیرعامل شرکت لیزینگ ایران خودرو با اشاره به جلساتی که پیش از این در مورد راه‌اندازی سیستمهای پرداخت اینترنتی با شرکت تجارت الکترونیک پارسیان برگزار شده بود، گفت: با آغاز شتابنده توسعه صنعت لیزینگ در کشور این صنعت در آینده‌ای نزدیک همپای نظام بانکداری کشور کاربرد خواهد داشت.

وی با بیان اینکه از آغاز بکار لیزینگ در اوایل دهه 80 تاکنون بیش از 100 هزار خودرو به متقاضیان واگذار شده است، افزود: صنعت لیزینگ تنها واگذاری خودرو نیست، بلکه باید خدمات پس از فروش نیز برای مشتریان وجود داشته باشد، تا زمنیه جذب مشتریان بیشتر به این بازار فراهم شود.

وی مهمترین بحث در دستور کار این شرکت از ابتدای سال جاری را ایجاد یک انضباط مالی ذکر و تصریح کرد: با اقدامات انجام شده 65 فرآیند در این زمینه به اجرا درآمده است.

کاظم با بیان اینکه در این حرکت ناگزیر به استفاده از سیستمهای الکترونیکی هستیم، اظهارداشت: انتظار ما از شرکت تجارت الکترونیک پارسیان این است که با ارتباط تنگاتنگی که با ما برقرار می‌کنند، زمینه ارائه خدمات بیشتر برای مشتریان را ایجاد نمایند.

وی با بیان اینکه اکثر بانکها، بیمه‌ها و لیزینگها با مقوله‌ای به نام مطالبات معوق مواجه هستند، ایجاد زمینه پرداخت الکترونیک را زمینه‌ساز کاهش این دسته از مطالبات عنوان کرد و گفت: تاکنون نیز اقدامات وسیعی در این زمینه انجام شده است، از جمله اینکه با آسیب ‌شناسی و ریشه ‌یابی علل ایجاد چنین مطالباتی، برقراری تعامل بیشتر و ارائه خدمات گسترده‌ تر به مشتریان را در دستور کار شرکت قرار داده‌ایم.

وی تصریح کرد: اگرچه پرداختهای الکترونیک ممکن است حجم کمی را از پرداختهایی که به این شرکت صورت می‌گیرد، تشکیل دهد ولی فراهم کردن این بستر را وظیفه خود می‌دانستیم. وی اظهار امیدواری کرد که با این کار ضمن کاهش هزینه‌های شرکت تا حدی باعث افزایش رقابت در این صنعت شویم.