آیه روز:
والبلد الطیب یخرج نباته باذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکدا کذلک نصرف الآیات لقوم یشکرون .
و زمین پاک است که گیاهش به اذن پروردگارش بیرون می آید ، و زمینى که ناپاک است ، جز گیاهى اندک و بى سود از آن بیرون نمی آید،این گونه نشانه ها را براى گروهى که سپاسگزارند به صورت هاى گوناگون بیان می کنیم .
سوره اعراف، آیه 58
ذکر روز سه شنبه:
احادیث امروز:
حضرت رسول (ص) :
احب العباد الی الله الاتقیاء الاخفیاء .
محبوبترین بندگان در پیش خدا پرهیزگاران گمنامند .
کنز العمال ، ج 3 ، ص 153 ، ح 5929
امام جواد (ع) :
نعمة لا تشکر کسیئة لا تغفر .
نعمتی که برای آن شکرگزاری نشود ، مانند گناهی است که آمرزیده نگردد .
مسند الامام الجواد ، ص 243
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