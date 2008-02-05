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۱۶ بهمن ۱۳۸۶، ۸:۲۶

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه : بی تردید کلام الهی و سخنان بزرگان دین، بهترین و مطمئن ترین چراغ راهنمای بشریت به سوی خیر دنیا و آخرت و کسب مواهب ارزشمند است . مرور روزانه برخی نکته های هدایتگر، نقش ارزشمندی در روشنگری ذهنی و روحی خواهند داشت .

آیه روز:

والبلد الطیب یخرج نباته باذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکدا کذلک نصرف الآیات لقوم یشکرون .

 و زمین پاک است که گیاهش به اذن پروردگارش بیرون می  آید ، و زمینى که ناپاک است ، جز گیاهى اندک و بى سود از آن بیرون نمی  آید،این گونه نشانه ها را براى گروهى که سپاسگزارند به صورت هاى گوناگون بیان می  کنیم .

سوره اعراف، آیه 58

ذکر روز سه شنبه:

احادیث امروز:

حضرت رسول (ص) :

احب العباد الی الله الاتقیاء الاخفیاء .

محبوبترین بندگان در پیش خدا پرهیزگاران گمنامند .

کنز العمال ، ج 3 ، ص 153 ، ح 5929

امام جواد (ع) :

نعمة لا تشکر کسیئة لا تغفر .

نعمتی که برای آن شکرگزاری نشود ، مانند گناهی است که آمرزیده نگردد .

مسند الامام الجواد ، ص 243

کد مطلب 630444

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