آیه روز:

والبلد الطیب یخرج نباته باذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکدا کذلک نصرف الآیات لقوم یشکرون .

و زمین پاک است که گیاهش به اذن پروردگارش بیرون می آید ، و زمینى که ناپاک است ، جز گیاهى اندک و بى سود از آن بیرون نمی آید،این گونه نشانه ها را براى گروهى که سپاسگزارند به صورت هاى گوناگون بیان می کنیم .

سوره اعراف، آیه 58

ذکر روز سه شنبه:

احادیث امروز:

حضرت رسول (ص) :

احب العباد الی الله الاتقیاء الاخفیاء .

محبوبترین بندگان در پیش خدا پرهیزگاران گمنامند .

کنز العمال ، ج 3 ، ص 153 ، ح 5929

امام جواد (ع) :

نعمة لا تشکر کسیئة لا تغفر .

نعمتی که برای آن شکرگزاری نشود ، مانند گناهی است که آمرزیده نگردد .

مسند الامام الجواد ، ص 243