منچستر یونایتد و آرسنال به حریفان سرسخت رسیدند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال منچستریونایتد، صدرنشین رقابت های لیگ برتر فردا در ورزشگاه وایت هارت لین با تاتنهام دیدار خواهد کرد، تیم فوتبال آرسنال نیز در خانه منچسترسیتی به میدان می رود. در پایان این دو بازی حساس شاید صدرجدول لیگ برتر دستخوش تغییر شود، اتفاقی که بروز آن دور از ذهن نیست.

تیم فوتبال چلسی هم به عنوان ضلع سوم قهرمانی رقابت های این فصل لیگ برتر فردا در خانه پورتسموث به میدان خواهد رفت.

- برنامه کامل دیدارهای هفته بیست و پنجم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های انگلیس به شرح زیر است:



شنبه - 13/11/86

* منچسترسیتی - آرسنال

* بیرمنگام - دربی کانتی

* بلکبرن - اورتون

* پورتسموث - چلسی

* ریدینگ - بولتون

* ویگان اتلتیک - وستهام

* تاتنهام - منچستر یونایتد

* لیورپول - ساندرلند

یکشنبه 14/11/86

* نیوکاسل - میدلزبرو

* فولهام - آستون ویلا

جدول رده بندی:

1- منچستر یونایتد 57 امتیاز- تفاضل گل 37+

2- آرسنال 57 امتیاز- تفاضل گل 32+

3- چلسی 53 امتیاز

4- اورتون 43 امتیاز

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18- ویگان اتلتیک 20 امتیاز

19- فولهام 16 امتیاز

20- دربی کانتی 8 امتیاز