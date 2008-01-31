ایران توسعه کرج از سد دانشگاه آزاد ابهر گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، دور رفت از مرحله نیمه نهایی هفدهمین دوره مسابقات واترپلو لیگ برتر باشگاه های کشور صبح امروز با دیدار تیم های دانشگاه آزاد ابهر و ایران توسعه کرج در استخر مجموعه ورزشی آزادی آغاز شد.

این دیدار حساس و نفس گیر که تا پایان وقت سوم با نتیجه مساوی ادامه داشت در پایان با برتری 6 بر3 ایران توسعه کرج مقابل دانشگاه آزاد ابهر خاتمه یافت.

قضاوت این دیدار که به میزبانی دانشگاه آزاد ابهر برگزار شد بر عهده مسعود رضوانی و نادر غفوری بود.

در دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی عصر امروز و از ساعت 15 تیم نفت امیدیه میزبان مناطق نفت خیز جنوب (گچساران) خواهد بود. این دیدار در استخر مجموعه ورزشی نفت امیدیه برگزار خواهد شد.

دیدارهای رده بندی و فینال لیگ برتر واترپلو 24 بهمن ماه در استخر آزادی برگزار می شود.