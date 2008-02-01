گارانتی در جراحی زیبایی بینی مفهومی ندارد

دکتر محسن نراقی، با اشاره به حجم گسترده تبلیغات جراحی زیبایی بینی در کشور، به خبرنگار مهر گفت: یک جراح هرچقدر هم که از تخصص و تجربه بالا برخوردار باشد، نمی تواند تضمین صد درصد برای سلامت بیمار بدهد.

وی با اعلام اینکه در حال حاضر تقاضای کاذب برای جراحی زیبایی بینی (راینوپلاستی) در داخل کشور وجود دارد، افزود: این تقاضا باعث شده که عده ای از پزشکان غیر متخصص وارد این عرصه شوند و افراد به این قبیل پزشکان مراجعه داشته باشند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تاکید کرد: تضمین یک جراح این است که در انجام عمل، استانداردها را بالا ببرد و از پیشرفتهای علم پزشکی در کار خود بهره بگیرد تا بتواند عوارض را به حداقل رساند.

نراقی اظهار داشت: بیمار باید برای بهترین جراح هم یک درصد بروز عارضه را در نظر بگیرد و این عارضه می تواند با مراجعه به افراد غیر متخصص بیشتر شود.

این جراح و متخصص گوش و حلق و بینی، در خصوص هزینه های جراحی راینوپلاستی در کشور و ارتباط آن با مراجعه به پزشکان غیر متخصص در این امر، گفت: قطعا وقتی تقاضای کاذب برای انجام یک کار وجود داشته باشد، عده ای به دنبال جذب مشتری هستند و جراحی زیبایی بینی نیز از این قاعده مستثنی نیست.

وی ادامه داد: بیماران برای ارزان تر تمام شدن هزینه های جراحی، به پزشکانی مراجعه می کنند که این عمل را حتی در داخل مطب انجام می دهند اما توجه نمی‌کنند که عوارض ناشی از ریسک و خطر این کار، بالا می رود.

این فوق تخصص راینولوژی، بدون اشاره به هزینه تمام شده برای انجام جراحی زیبایی بینی در کشور، گفت: برخی از مراجعان هستند که نیازی به این عمل ندارند ولی تمایل برای انجام آن دارند و همین مسئله باعث می شود با مراجعه به پزشکان غیر متخصص در این امر، دچار عوارضی شوند که هزینه های درمان آن به مراتب سنگین تر از جراحی راینوپلاستی خواهد بود.