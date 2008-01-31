به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالواحد موسوی لاری در حاشیه همایش فصلی خانه احزاب در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی درباره اقدامات ستاد ائتلاف اصلاح طلبان در مورد ردصلاحیت یا عدم احراز صلاحیت برخی کاندیداهای این ستاد ، گفت : بررسی صلاحیتهای داوطلبان نمایندگی مجلس هشتم اتفاق نامیمونی برای کل جامعه است. ما در این انتخابات شاهد ردصلاحیت چهره های ارزشمندی بودیم اما بنده همچنان امیدوارم که شاید وضع تغییر کند و تجدیدنظر صورت گیرد.

وی با بیان اینکه اصلاح طلبان نسبت به رسیدگی به صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس هشتم اعتراض دارند، گفت : ما معتقدیم باید بدون حب و بغض به صلاحیتها رسیدگی شود. ما نسبت به ردصلاحیت کاندیدایی که شرطی از شرایط نمایندگی را ندارد، اعتراضی نداریم اما صحبت ما این است که چرا فردی که در این کشور وزیر بوده و در پستهای میانی مدیریتی متعدد حضور داشته رد شده است.

رئیس ستاد ائتلاف اصلاح طلبان در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید آیا شما موافق ردصلاحیت تندروهای اصلاح طلب و متحصنین مجلس ششم هستید؟ گفت : برای من قانون ملاک و مبنا است. ممکن است در دو جریان اصولگرا و اصلاح طلب تندرو و کندرو وجود داشته باشد. اجازه دهید این مقولات مبنایی برای تسویه حسابها نشود. باید به مردم اعتماد داشتند، مردم ما بالغ و آگاهند و خرد جمعی آنها کمتر اشتباه کرده است. مردم اگر احساس کنند فردی با تندروی یا کندروی اش به آنها ضربه زده است به او رأی نمی دهند. ما باید احترام را برای مردم قائل باشیم .

عضو ارشد مجمع روحانیون مبارز در ادامه در پاسخ به سئوال دیگری درباره اظهارات اخیر وزیر کشور مینبی بر اینکه در دوران گذشته وزارت کشور مستندات بررسی صلاحیت کاندیداها را با خودسانسوری در اختیار هیئت های اجرایی قرار می داد، گفت : تا جایی که بنده در جریان هستم در دوران وزارت بنده چنین اتفاقی نیفتاده و اگر وزیر کشور فعلی از دوران قبل مستنداتی دارد آنها را ارائه کند.

وی تصریح کرد : ما هیچگاه به حذف رقیب از طریق ملاکهای شبه قانونی فکر نکردیم. بنده به عنوان وزیر کشور دوران اصلاحات توصیه ام به زیرمجموعه خود این بود که اجازه دهید همه آنهایی که شرایط قانونی دارند در انتخابات شرکت کنند.

رئیس ستاد ائتلاف اصلاح طلبان با بیان اینکه ما قیم مردم نیستیم، گفت : ما اعلام کردیم آنهایی که قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی را قبول دارند و در جامعه انسانهایی قابل اعتماد و اطمینان هستند باید خود را در معرض رأی مردم قرار دهند.



وی گفت: همه تلاش ما در وزارت کشور دوران اصلاحات این بود که عرصه رقابت برای همه باز بماند.

عضو ارشد مجمع روحانیون مبارز با بیان اینکه مردم باوری باید جای خود را به قیم مآبی برای مردم بدهد، گفت : ما قیم مردم نبوده و نیستیم و چنین داعیه ای هم نداشته ایم. ما به حسن عمل عامه مردم اطمینان داریم. باید اجازه داد کاندیداهای مختلف با گرایشات مختلف وارد عرصه انتخابات شوند.

رئیس ستاد ائتلاف اصلاح طلبان با تأکید بر اینکه اصلاح طلبان اساس کار خود را بر حضور و مشارکت فعال در صحنه انتخابات گذاشته اند، گفت : بنده بارها گفته ام جریان اصیلی که در دوران مبارزه در پیش از انقلاب حضور داشته و پس از انقلاب نیز در پستهای مختلف مدیریتی کشور را اداره کرده و در عرصه های جنگ و دفاع از ایران و اسلام ایثارگریهای فراوان داشته است نمی خواهد از نظام فاصله بگیرد و به طور قطع خواهان حضور در صحنه است .

موسوی لاری در پایان در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید نتیجه نشست مشترک هاشمی، خاتمی و کروبی را چگونه ارزیابی می کنید؟ گفت : از هر نشستی که به مردم امیدواری دهد استقبال می کنم.