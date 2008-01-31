به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر هدایت حسینی در نشست یکروزه "غنی ‌سازی آرد با آهن و اسیدفولیک" که امروز در هتل المپیک برگزار شد، افزود: در حال حاضر 99 درصد کارخانه های تولید آرد به دستگاههای میکروفدر مجهز هستند. وی ادامه داد: ارتقاء این طرح می ‌تواند بسیاری از کمبود ریزمغذی های بدن از جمله آهن، روی و کلیسم را جبران کند.

حسینی با بیان اینکه 70 درصد خانواده ‌های ایرانی کمتر از میزان مورد نیاز آهن دریافت می ‌کنند، سرانه مصرف نان در کشورمان را 330 تا 400 گرم اعلام کرد.

به گفته مدیرکل نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی وزارت بهداشت، 38درصد کودکان زیر دو سال در کشورمان دچار کم خونی هستند که با مصرف آرد غنی ‌سازی شده می ‌توان این درصد را کاهش داد.

حسینی، هدف از برگزاری نسشت یکروزه غنی سازی را بررسی نقش سازمانهای مربوطه در اجرای طرح غنی ‌سازی آرد و مشکلات مربوط به آن ذکر کرد.