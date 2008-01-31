به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، رضا دینی بعد از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگاران افزود: برای برگزاری باشکوه جشن‌های سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی 16 ‬کمیته فرهنگی و هنری در استان تشکیل شده است.

وی ادامه داد: همزمان با دهه فجر انقلاب اسلامی 50 کانون فرهنگی هنری مساجد با اعتباری معادل 50 میلیون تومان راه اندازی می شود.

دینی توزیع 66 ‬هزار جلد کتاب به صورت رایگان، ‪ 160‬عنوان کتاب آموزشی بین کانون‌های مساجد، برگزاری مسابقه وبلاگ‌ نویسی و جشنواره ادبی، برپایی نمایشگاه‌ کتاب، تجلیل از شش شاعر توانمند استان، چاپ و توزیع بیش ‌از چهارهزار بروشور تبلیغی، اجرای نمایشی تحت عنوان "خورشید و خاکستر"، نمایشگاه مقاله‌نویسی در خصوص خانواده و رسالت و منزلت زن، مسابقه کتابخوانی و نمایش "کارون خورشید" را ازجمله‌ مهمترین برنامه‌های کمیته ‌فرهنگی و هنری دهه فجر عنوان کرد.

دینی با تاکید بر این که رویکرد انقلاب اسلامی ایران، رویکردی فرهنگی و مذهبی بود، افزود: سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی یادآور عزت، سرافرازی و خاطره‌های فراموش نشدنی انسانهای آزاده‌ای است که زحمات طاقت‌ فرسایی را متحمل شده و جان خود را در این راه نثار کرده‌اند.

مدیر کل ارشاد اسلامی استان زنجان با تاکید بر اینکه امروز با گذشت نزدیک به سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، این انقلاب پویا تر و استوارتر از گذشته به حیات خود ادامه می دهد، افزود: انقلاب‌ اسلامی که امروز نزدیک 30 ‬سال از عمر پربرکت آن می‌گذرد برای جهانیان نامی آشنا شده است.

دینی ضرورت انتقال پیام و فلسفه شکل گیری انقلاب اسلامی را به نسل آینده یادآورشد و تاکید کرد: پرداختن به امور فرهنگبی و هنری در این زمینه مهم و ضروری است.