79 طرح عمرانی در رودسر به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در رودسر، رضا دوست جلالی بعد از ظهر پنجشنبه در نشست شورای اداری شهرستان رودسر، افزود: این طرح ها شامل آبرسانی، گازرسانی، کشاورزی، تولیدی، صنعتی، بیمارستانی و فضاهای آموزشی است.

وی اعلام کرد: واگذاری 112 واحدمسکونی به شرط تملیک، نصب سایت های BTS و WLL ، خانه بهداشت، ایجاد ترانس برق قوی و ضعیف و راه سازی از دیگر طرح های قابل بهره برداری در دهه فجر است.

فرماندار رودسر در ادامه بر حضور حداکثری مردم در انتخابات تاکید کرد و افزود: همه گروهها، احزاب و آحاد جامعه باید بر آگاهی سازی و نشاط انتخاباتی در جامعه تلاش کنند زیرا انتخابات در نظام جمهوری اسلامی یک اصل مهم است.

نماینده مردم رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی هم در این نشست بر پرداخت خسارت وارده به باغداران مرکبات در اثر بارش برف و سرمازدگی در رودسر تاکید کرد.