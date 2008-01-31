  1. استانها
  2. گیلان
۱۱ بهمن ۱۳۸۶، ۱۵:۵۱

79 طرح عمرانی در رودسر به بهره برداری می رسد

رشت - خبرگزاری مهر: فرماندار رودسر گفت: 79 طرح عمرانی با اعتبار 83 میلیارد و 688 میلیون ریال در دهه فجر امسال در این شهرستان به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر در رودسر، رضا دوست جلالی بعد از ظهر پنجشنبه در نشست شورای اداری شهرستان رودسر، افزود: این طرح ها شامل آبرسانی، گازرسانی، کشاورزی، تولیدی، صنعتی، بیمارستانی و فضاهای آموزشی است.

وی اعلام کرد: واگذاری 112 واحدمسکونی به شرط تملیک، نصب سایت های BTS و WLL، خانه بهداشت، ایجاد ترانس برق قوی و ضعیف و راه سازی از دیگر طرح های قابل بهره برداری در دهه فجر است.

فرماندار رودسر در ادامه بر حضور حداکثری مردم در انتخابات تاکید کرد و افزود: همه گروهها، احزاب و آحاد جامعه باید بر آگاهی سازی و نشاط انتخاباتی در جامعه تلاش کنند زیرا انتخابات در نظام جمهوری اسلامی یک اصل مهم است.

نماینده مردم رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی هم در این نشست بر پرداخت خسارت وارده به باغداران مرکبات در اثر بارش برف و سرمازدگی در رودسر تاکید کرد.

کد مطلب 630633

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها