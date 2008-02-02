سرهنگ پرویز سیاح البرزی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: از این پس در شهرهایی که فاقد پلیس راهنمایی و رانندگی هستند یا مسیر های فرعی که حضور ماموران ما کم رنگ است، کلانتری های آن منطقه ناظر بر تخلفات رانندگی خواهند بود.

وی افزود: براساس تدابیر به عمل آمده یک نفر از ماموران این قبیل کلانتری ها از این پس به عنوان مامور راهنمایی و رانندگی به فعالیت می پردازد.

سرهنگ البرزی با اشاره به اینکه این افراد دوره های آموزشی لازم را در زمینه راهنمایی و رانندگی طی نموده اند و از این پس فقط به عنوان عامل راهنمایی و رانندگی در این کلانتری ها فعالیت خواهند کرد گفت: پلیس راهنمایی و رانندگی با این اقدام به دنبال آن است که تمامی محورهای مواصلاتی کشور را تحت پوشش خود قرار دهد و با نظارت بر عملکرد رانندگان قوانین را در کشور نهادینه سازد.

معاون عملیات پلیس راه کشور اظهار امیدواری کرد با تدابیری که در جهت کاهش تصادفات احتمالی انجام می شود، هر سال شاهد کاهش تصادفات رانندگی باشیم.