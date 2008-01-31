اوباما از سارکوزی به عنوان یک الگو برای رهبران جهان نام برد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت اینترنتی شبکه "کانال پلاس" فرانسه، باراک حسین اوباما در گفتگویی با این شبکه فرانسوی که چهارشنبه شب پخش شد، درباره خصوصیات سارکوزی گفت: من حقیقتا تحت تاثیر رفتارهای سارکوزی قرار گرفته ام. او فردی است که با نگاهی جدید با مشکلات در فرانسه روبه رو می شود.

اوباما که با "هیلاری کلینتون" برای انتخاب شدن به عنوان نامزد نهایی دموکراتها در انتخابات آتی آمریکا در رقابت شدید است، افزود: سارکوزی خود را پایبند به آداب و رسوم قدیمی فرانسه نکرده است.

وی از سارکوزی به عنوان یک الگو برای بسیاری از رهبران جهان نام برد!

این نامزد انتخابات آمریکا برای رفتن به فرانسه و دیدار با سارکوزی در چارچوب یک سفر دوره ای به قاره اروپا ابراز تمایل کرد.

اوباما پیش از برگزیده شدن سارکوزی به عنوان رئیس جمهوری فرانسه در واشنگتن با وی دیدار کرده بود.

قابل توجه است که در نظرسنجی های اخیر که در کشور فرانسه صورت گرفته ، میزان محبوبیت سارکوزی حدود شش درصد در بین شهروندانش کاسته شده است.