  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۲ بهمن ۱۳۸۶، ۱۰:۵۸

کفاشیان اعضای کمیته استیناف را انتخاب می کند

کفاشیان اعضای کمیته استیناف را انتخاب می کند

اعضای جدید کمیته استیناف فدراسیون فوتبال تا پایان هفته پیش رو ازسوی رئیس فدراسیون معرفی خواهند شد .

به گزارش خبرنگارمهر، قرار است علی کفاشیان پس از مشورت و رایزنی با تعدادی ازحقوقدانان و چهره های مقبول جامعه فوتبال، اعضا کمیته 5 نفره استیناف فدراسیون فوتبال را تا پایان هفته پیش رو مشخص کند .

مطابق اساسنامه فدراسیون فوتبال کمیته استیناف شامل؛ رئیس، معاون و حداکثر سه عضو است که رئیس و معاون این کمیته باید دارای مدرک تحصیلی حقوقی باشند . مسئول حقوقی فدراسیون، دبیر این کمیته است و بدون حق رای درجلسات شرکت می کند .

کمیته استیناف بالاترین رکن قضایی فدراسیون فوتبال است که رای نهایی درباره اعتراضات رسمی نسبت به آراء کمیته انضباطی را صادر می کند.  

اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال تاکید دارد هیچ یک از افرادی که درفدراسیون فوتبال دارای مسئولیت اجرایی هستند، حق عضویت در کمیته استیناف را نخواهند داشت .

درحال حاضر پرونده های بسیاری ازجمله پرونده جنجالی دیدارتیم های سپاهان و پرسپولیس به کمیته استیناف ارجاع شده که بدلیل مشخص نبودن اعضای جدید این کمیته، رای نهایی درباره این پرونده ها همچنان مسکوت مانده است . 

کد مطلب 630685

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها