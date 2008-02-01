کفاشیان اعضای کمیته استیناف را انتخاب می کند

به گزارش خبرنگارمهر، قرار است علی کفاشیان پس از مشورت و رایزنی با تعدادی ازحقوقدانان و چهره های مقبول جامعه فوتبال، اعضا کمیته 5 نفره استیناف فدراسیون فوتبال را تا پایان هفته پیش رو مشخص کند .

مطابق اساسنامه فدراسیون فوتبال کمیته استیناف شامل؛ رئیس، معاون و حداکثر سه عضو است که رئیس و معاون این کمیته باید دارای مدرک تحصیلی حقوقی باشند . مسئول حقوقی فدراسیون، دبیر این کمیته است و بدون حق رای درجلسات شرکت می کند .

کمیته استیناف بالاترین رکن قضایی فدراسیون فوتبال است که رای نهایی درباره اعتراضات رسمی نسبت به آراء کمیته انضباطی را صادر می کند.

اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال تاکید دارد هیچ یک از افرادی که درفدراسیون فوتبال دارای مسئولیت اجرایی هستند، حق عضویت در کمیته استیناف را نخواهند داشت .

درحال حاضر پرونده های بسیاری ازجمله پرونده جنجالی دیدارتیم های سپاهان و پرسپولیس به کمیته استیناف ارجاع شده که بدلیل مشخص نبودن اعضای جدید این کمیته، رای نهایی درباره این پرونده ها همچنان مسکوت مانده است .