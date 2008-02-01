ورزشگاه تختی تا 19 بهمن آماده می شود / مسئولان ملوان احساسی شدند

مدیرکل تربیت بدنی استان گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: زمین چمن ورزشگاه تختی انزلی که تا همین هفته گذشته پوشیده از برف بود با تلاش گسترده پرسنل زحمتکش تربیت بدنی و هیئت فوتبال شهر انزلی برف روبی شده و آمادگی کامل را برای برگزاری مسابقات لیگ برتر دارد.

وی ادامه داد: زمین چمن ورزشگاه تختی انزلی بطور کامل برف روبی شده است اما اطراف زمین و ورزشگاه هنوز پوشیده از برف است.

نیک بین با اشاره به اینکه آماده کردن زمین چمن ورزشگاه برای برگزاری بازی های لیگ برعهده هیئت فوتبال استان است، افزود: باشگاه ملوان با کمک نیروی دریایی استان گیلان و مسئولان هیئت فوتبال استان اقدام به برف روبی از زمین چمن ورزشگاه تختی کردند در این بین ما نیز برخی از امکانات را در اختیار آنها قرار دادیم تا روند کار آماده سازی ورزشگاه را تسهیل بخشیم.

مدیرکل تربیت بدنی استان گیلان برخلاف مسئولان باشگاه ملوان مدعی است ورزشگاه تختی انزلی تخریب نشده و از هر نظر آماده بهره برداری است. وی با تاکید بر این مطلب افزود: در زمان برف روبی ورزشگاه یک دستگاه کامیون وارد زمین شده و چیزی حدود چهار متر روی زمین حرکت کرده که همین مسئله بخشی از چمن ورزشگاه را از بین برده است.

وی ادامه داد: درشرایطی که تخریب چمن ورزشگاه محدود و ناچیز است، مسئولان باشگاه ملوان احساساتی شده و مطالبی را عنوان کردند که به نوعی بی انصافی بود. به دنبال تلاش بی وقفه و خالصانه پرسنل تربیت بدنی استان گیلان و شهرانزلی که پس از برف روبی کار ترمیم را آغاز کردند شایسته نبود که چنین اظهارنظرهایی مطرح شود.

وی با اشاره به اینکه 3 تا 4 متر تخریب چمن در کاری با وسعت بیش از7هزار متر طبیعی است، افزود: ما به صورت یدی و بدون استفاده از تکنولوژی هر دو ورزشگاه تختی انزلی و سردارجنگل رشت را آماده برگزاری بازی کردیم.

نیک بین با انتقاد از افرادی که طی هفته اخیر شرایط نامساعد ورزشگاه سردار جنگل را زیر سئوال بردند، گفت: در شهر تهران 40 متر برف آمد و ورزشگاه اصلی کشور تعطیل شد. درهمین حال ما با وجود برف سنگین دراستان گیلان ورزشگاه سردارجنگل را آماده برگزاری مسابقه کردیم اما بازهم با انتقاد روبه رو می شویم.

وی تصریح کرد: ورزشگاه سردارجنگل به هیچ عنوان شرایط برگزاری مسابقه را نداشت اما به هر نحو ممکن این ورزشگاه را آماده میزبانی مسابقه پگاه - پرسپولیس کردیم. در آن شرایط می توانستیم زمین را آماده نکنیم زیرا در استان گیلان شرایط بحرانی بود و مسائلی با درجه اهمیتی بیشتر نسبت به ورزشگاه های تختی و سردار جنگل وجود داشت.