بعد از دیدار با هرتابرلین به ایران می آیم / باید سوریه را شکست دهیم

مهدی مهدوی کیا در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت بدنی خود گفت: با برطرف شدن کامل مصدومیتم از سه شنبه گذشته در تمرینات گروهی شرکت کردم و مشکلی برای همراهی اینتراخت در مصاف با هرتابرلین و حضور در دیدار ایران برابر سوریه ندارم.

وی در مورد نخستین دیدار اینتراخت در نیم فصل دوم بوندس لیگا ادامه داد: پس از یک ماه و نیم تعطیلی، بازگشت مجدد به مسابقات بسیار مشکل است. ضمن اینکه مسابقه ما برابر هرتا در برلین انجام می شود که همین موضوع کارمان را سخت تر می کند.

هافبک تیم فوتبال اینتراخت فرانکفورت همچنین تاکید کرد: در مصاف با هرتا برای پیروزی به میدان می رویم اما به علت آنکه این دیدار در خانه حریف برگزار می شود، کسب یک امتیاز هم برایمان رضایت بخش است.

وی با بیان این موضوع که یکشنبه و پس از دیدار اینتراخت برابر هرتا به تهران سفر می کند تا در تمرینات تیم ملی حضور یابد، اضافه کرد: متاسفانه دیدار ایران برابر کاستاریکا را ندیدم اما جای خوشحالی است که تیم ملی پیش از دیدار با سوریه 2 بازی تدارکاتی برگزار کرد.

کاپیتان تیم ملی کشورمان با بیان این موضوع که این دو دیدار برای کادر فنی تیم ملی صد در صد مفید بوده است، خاطرنشان کرد: دیدار با سوریه گام نخست ما در مرحله مقدماتی جام جهانی بوده و اولین دیدار رسمی تیم ملی پس از جام ملت های آسیا است که باید با قدرت و آمادگی کامل در آن دیدار به میدان برویم.

وی تصریح کرد: نباید تحت هیچ شرایطی سوریه را دست کم بگیریم زیرا این تیم یکبار و در مرحله مقدماتی جام ملتهای آسیا موفق شد یک امتیاز ارزشمند در تهران بدست آورد و تیم ملی را با مشکل مواجه کند.

هافبک تیم ملی کشورمان با بیان اهمیت کسب این 3 امتیاز اظهار داشت: باید برابر سوریه پیروز شویم تا گام محکمی را در نخستین دیدار خود در مرحله مقدماتی جام جهانی برداریم.

مهدوی کیا در پایان در خصوص تاثیرات حضور کلمنته در تیم ملی کشورمان گفت: این مربی اسپانیایی، مربی بسیار با تجربه و بزرگی است که امیدوارم به خوبی از پتانسیل موجود در فوتبال ایران استفاده کرده و تیم ملی کشورمان را به مسابقات جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی رهنمون سازد.