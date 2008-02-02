رسول زرگر در جریان سفر به ارومیه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ایران در حال حاضر در داخل نه تنها در بخش صنعت سدسازی به خودکفایی رسیده بلکه درسطح بین المللی نیز متخصصان و مهندسان ایرانی مشغول سدسازی در پنج کشور دنیا از جمله پاکستان، کنیا و تاجیکستان هستند که این تعداد سال آینده به بیش از 10 کشور خواهد رسید.

وی با بیان اینکه این شاخص در ارزیابی دانش فنی سدسازی کشور بسیار مهم است، افزود: آنچه در مجامع بین المللی ظرفیت علمی یک کشور را نشان می دهد این است که کشور مذکور چه تعداد مقاله علمی و سخنرانی در مجامع بین المللی ارائه داده و یا چه میزان در زمینه تدوین دستورالعمل های بین المللی مشکارکت فعال داشته است.

زرگر خاطرنشان کرد: کشورمان در این زمنیه ظرف دو سال گذشته در کمیته های بین المللی سدهای بزرگ، آبیاری و زهکشی و مجامع مهم دیگر توانسته جزء رتبه های برتر و پنج کشور اول دنیا در بخش ارائه مقالات در خصوص صنعت سد سازی مطرح شود.

معاون امور آب و آبفای وزارت نیرو بیان داشت: این امر از شاخص هایی است که از نظر علمی و مستندات علمی در دنیا قابل ذکر است.

وی یادآور شد: هم اکنون در زمینه نیروی انسانی ماهر و متخصص، کارشناسان و ...، ایران جزء کشورهای پیشتاز صنعت سدسازی است.

زرگر به منظور شرکت در جلسه هماهنگی طرح کمیته ملی حفاظت از دریاچه ارومیه به استان آذربایجان غربی سفر کرده است.