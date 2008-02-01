مرحله دوم ساماندهی محور تاریخی خیابان بیهقی سبزوار انجام شد

محسن برآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: در راستای ساماندهی محور تاریخی خیابان بیهقی و پاکسازی بدنه از عناصر ناموزون، ناهماهنگ و زائد مانند سایه بان های گوناگون، تابلوهای مختلف، عناصر تبلیغاتی و ... بعد از پاکسازی بدنه بنای تاریخی امامزاده یحیی (ع) مرحله دوم این پروژه روی بدنه کاروانسرای فرامرزخان صورت پذیرفت.

وی ادامه داد: این طرح با مساعدت و همت معاونت استاندار، فرماندار و نیز شهردار سبزوار با هدف حذف الحاقات و عناصر زائد بدنه بافت تاریخی و نمایاندن چهره زیبا و واقعی معماری و هنر ابنیه با ارزش درون بافت مانند امامزاده یحیی (ع)، مسجد جامع، مسجد پامنار، کاروانسرای فرامرزخان و ... صورت گرفت که با ادامه این عمل و تیپ سازی، مرمت و همگون سازی نماها چهره واقعی بافت تاریخی شهر سبزوار و ابنیه تاریخی ارزشمند آن برای گردشگران این خطه آشکار خواهد شد.

برآبادی در پایان ضمن اظهار امیدواری جهت اجرای کامل این پروژه و در نهایت نماسازی بدنه این محور تاریخی در آینده ای نزدیک خاطر نشان کرد: در تلاش هستیم در آینده ای نزدیک بتوانیم یک محور تاریخی زیبا، حائز اهمیت و دیدنی برای گردشگران و علاقه مندان به هنر معماری و تارخ این مرز و بوم و این بخش از خراسان بزرگ ایجاد نماییم.



