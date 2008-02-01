تهران فاتح روز نخست /237 کاراته در چهار وزن به میدان رفتند

به گزارش خبرنگار مهر ، تیم ملی کاراته کشورمان آبان ماه سال آینده رقابتهای جهانی ژاپن را پیش رو دارد و به همین دلیل رقابتهای قهرمانی ایران به صورت آزاد و با هدف دعوت بهترین نفرات به اردوی تیم ملی از روز گذشته در سالن 2 هزارنفری شهر قم آغاز شد.

در اولین روز مسابقات، مبارزات چهار وزن برگزار شد که در مجموع 237 کاراته کا به میدان رفتند. در پایان مسابقات دیروز این تهرانی ها بودند که با کسب دو مدال طلا و سه برنز در صدر ایستادند. گلستان و قم نیز هر کدام با یک طلا مکان های بعدی جدول توزیع مدالها را از آن خود کردند.

نتایج کامل روز نخست مسابقات کاراته قهرمانی کشور به شرح زیر است:

وزن 55- کیلوگرم: تعداد شرکت کننده 62 نفر

1- امیر مهدی زاده (قم)، 2- حمید رضا فرهادی(کرمانشاه)، 3- محمد حسن بوستانی(فارس) و مجتبی باپیر(خوزستان)

وزن 60- کیلوگرم: تعداد شرکت کننده 71 نفر

1- حبیب حاتمی ( تهران)، 2- مجید خسروی (مرکزی)، 3- فرشید محمدی(کرمانشاه) و مهدی قزلباش(زنجان)

وزن 80- کیلوگرم: تعداد شرکت کننده 51 نفر

1- جابر صفرخانی (گلستان)، 2- مازیار الهامی(زنجان)، 3- هادی صفی(تهران) و محمد صلاحی(آذربایجان شرقی)

وزن 80+ کیلوگرم: تعداد شرکت کننده 53 نفر

1-امیر حسام حسینی، 2- دانیال قره ویسی، 3- مرتضی گنج زاده و سعید اکبری (تهران)

در حاشیه:

* کمیته فنی ناظر بر مسابقات با حضور علیرضا سلیمانی، شهاب سلطانی، عبدالمحمدی، شاطرزاده، عسگری و رهنما تشکیل شده است .

* محسن آشوری دبیر فدراسیون و غلامرضا دباغیان مشاور تیم ملی نیز از همان ابتدای شروع مسابقات مبارزات را از نزدیک تماشا کردند.

*هیات کاراته استان قم در امر برگزاری این مسابقات تلاش فراوانی انجام داده و تمامی مربیان و کاراته کاها از میزبانی این استان رضایت داشتند.

* صفرخانی کاراته کا نا آشنای گلستانی با پبروزی برابر الهامی عضو با سابقه تیم ملی در دیدار نهایی وزن 80- کیلوگرم شگفتی روز نخست را رقم زد.

* امیر مهدی زاده با کسب مدال طلای وزن 55- کیلوگرم پاداشی به مبلغ پنج میلیون ریال از مهدی عموزاده سرپرست هیات کاراته استان قم دریافت کرد. عموزاده برای کسب مدال از 2 تا 5 میلیون ریال پاداش می دهد.

* استقبال علاقمندان به کاراته از این مسابقات خوب بود.

* امروز در دومین و آخرین روز مسابقات کاراته کاهای اوزان 65-، 70- و 75- کیلوگرم و وزن آزاد مبارزات خود را برگزار خواهند کرد.

* حسین روحانی، جاسم ویشگاهی، سعید فرخی و اسماعیل ترکزاد ملی پوشان غایب این مسابقات هستند.