ابلاغ شرایط تغییر وضعیت استخدامی اعضای هیئت علمی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد مهدی زاهدی روز گذشته در جمع اعضای هیئت علمی و شورای دانشگاه خلیج فارس بوشهر در پاسخ به سئوال یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس در خصوص سرنوشت بند "و" تبصره 9 که بر اساس آن دستگاههای اجرایی باید حداقل یک درصد از اعتبارات هزینه ای خود را به پژوهش اختصاص دهند، گفت: "سرنوشت بند و تبصره 9 هنوز مشخص نیست زیرا هنوز تکلیف نهایی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری از سوی مجلس شورای اسلامی مشخص نشده و دولت نیز مصر بر شورای آموزش، پژوهش و فناوری است."

وزیر علوم در ارتباط با درخواست اعضای هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر برای تبدیل وضعیت نوع استخدام گفت : "مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی که دو هفته پیش در خصوص شرایط تغییر وضعیت اعضای هیئت علمی پیمانی به رسمی آزمایشی ابلاغ شد، به دانشگاهها ارسال شده است که بر اساس آن وضع خیلی سخت گیرانه شده است که البته این سخت گیری به نفع نظام علمی کشور است."

وی در بخش دیگری از سخنان خود در جمع اعضای هیئت علمی و شورای دانشگاه خلیج فارس بوشهر گفت: "کلیه مربیانی که تمامی شرایط استادیاری را دارند به سرعت رسمی قطعی می شوند. اگر یک مربی 60 درصد آئین نامه ارتقا را داشته باشد، رسمی آزمایشی می شود."

وزیر علوم از تزریق بالغ بر 3 هزار و 100 میلیارد تومان در مدت فعالیت دولت نهم به دانشگاهها خبر داد و گفت: "از سال 76 تا 83 فقط 2 هزار و 100 میلیارد تومان تزریق شده است یعنی نسبت به 8 سال پیش از دولت نهم 46 درصد بیشتر اعتبار وارد وزارت علوم شده است."

وی با بیان اینکه در سال 83 حدود 3 هزار تولید مقاله داشته ایم، این میزان را در حال حاضر برابر 9 هزار و 61 مقاله خواند و گفت: "ترکیه بزرگترین رقیب ایران در منطقه است که در سال 83 حدود 14 هزار مقاله داشته و امسال 19 هزار و 600 مقاله دارد، یعنی طی سه سال دارای رشد 35 درصدی است اما ایران در این سه سال رشد 135 درصدی داشته است."

محمد مهدی زاهدی با بیان اینکه طی 5/2 سالی که از دولت نهم می گذرد تحصیلات تکمیلی 50 درصد رشد پیدا کرده است، افزود: "همچنین همه داوطلبان می توانند سال آینده وارد دانشگاه شوند و این برای اولین بار در دولت نهم است که چنین اتفاق می افتد."

وی با اشاره به اعطای بورس خارج کشور در رشته هایی که هیئت علمی مورد نیاز آنها در کشور وجود ندارد، گفت: "وزارت علوم در رشته های اولویت دار که فهرست آنها در سایت وزارت علوم آمده است، بورس خارج کشور اعطا می کند."