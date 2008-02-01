به گزارش خبرگزاری مهر، وی با بیان اینکه اولین جایی که در چند سال گذشته مورد هجوم دشمنان داخلی و خارجی قرار گرفت مسجد و قرآن بود، خاطر نشان کرد: مردم با توسل به قرآن و مسجد موفق شدند آن لکه چرکین را از جمهوری اسلامی جراحی کنند و بیرون بریزند و این کار یک دستگاه حکومتی نبود.

صفارهرندی با اشاره به توانمندی های استان بوشهر در زمینه قرآنی گفت: برای رسیدن به استانهایی که جلوتر هستند باید آستینها را بالا زد و شرایط را سهل و آسان کرد و از این استعدادها و امکانات فراوانی که در استان وجود دارد بهره کافی را برد.

وزیر ارشاد بودجه چند سال گذشته بخش قرآنی را 600 میلیون تومان ذکر کرد و اظهار داشت: دولت برای فعالیتهای قرآنی در بودجه سال آینده 18 میلیارد تومان در نظر گرفته است.

وی حمایت از مساجد را وظیفه دولت نهم دانست و تاکید کرد: وزارتی که عملکرد آن بر اساس آموزه های قرآنی نباشد و سنخیتی با مسجد نداشته باشد به مردم خیانت کرده است.

صفارهرندی با بیان اینکه اگر هر کانون یک انسان سالم و خوش فکر تحویل دهد ایران گلستان می شود خاطرنشان کرد: کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کشور یک نعمت الهی است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر نیز گفت: استان بوشهر یکی از استانهایی است که قرآن و دین در آن موج می زند.

نصرالله شفیعی افزود: برخلاف حرفهای دشمنان، جوانان ایران از بهترین جوانان هستند و هیچ انسان منطقی آن را منکر نمی شود.

وی با بیان اینکه تا سال گذشته، 30 کانون فرهنگی هنری مساجد در استان نیمه فعال بودند اضافه کرد: در دو سال گذشته تعداد 70 کانون فعال شدند و 20 کانون هم تا پایان سال فعال می شوند.