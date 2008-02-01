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۱۲ بهمن ۱۳۸۶، ۹:۳۸

وزیر ارشاد :

وزارتی که بر اساس آموزه‌های قرآنی عمل نکند به مردم خیانت کرده است

وزارتی که بر اساس آموزه‌های قرآنی عمل نکند به مردم خیانت کرده است

محمدحسین صفارهرندی دیروز در جمع فعالان کانونهای فرهنگی و هنری مساجد در بوشهر گفت: دوام و قوام انقلاب اسلامی در گرو مسجد و قرآن است.

به گزارش خبرگزاری مهر، وی با بیان اینکه اولین جایی که در چند سال گذشته مورد هجوم دشمنان داخلی و خارجی قرار گرفت مسجد و قرآن بود، خاطر نشان کرد: مردم با توسل به قرآن و مسجد موفق شدند آن لکه چرکین را از جمهوری اسلامی جراحی کنند و بیرون بریزند و این کار یک دستگاه حکومتی نبود.

صفارهرندی با اشاره به توانمندی های استان بوشهر در زمینه قرآنی گفت: برای رسیدن به استانهایی که جلوتر هستند باید آستینها را بالا زد و شرایط را سهل و آسان کرد و از این استعدادها و امکانات فراوانی که در استان وجود دارد بهره کافی را برد.

وزیر ارشاد بودجه چند سال گذشته بخش قرآنی را 600 میلیون تومان ذکر کرد و اظهار داشت: دولت برای فعالیتهای قرآنی در بودجه سال آینده 18 میلیارد تومان در نظر گرفته است.

وی حمایت از مساجد را وظیفه دولت نهم دانست و تاکید کرد: وزارتی که عملکرد آن بر اساس آموزه های قرآنی نباشد و سنخیتی با مسجد نداشته باشد به مردم خیانت کرده است.

صفارهرندی با بیان اینکه اگر هر کانون یک انسان سالم و خوش فکر تحویل دهد ایران گلستان می شود خاطرنشان کرد: کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کشور یک نعمت الهی است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر نیز گفت: استان بوشهر یکی از استانهایی است که قرآن و دین در آن موج می زند.

نصرالله شفیعی افزود: برخلاف حرفهای دشمنان، جوانان ایران از بهترین جوانان هستند و هیچ انسان منطقی آن را منکر نمی شود.

وی با بیان اینکه تا سال گذشته، 30 کانون فرهنگی هنری مساجد در استان نیمه فعال بودند اضافه کرد: در دو سال گذشته تعداد 70 کانون فعال شدند و 20 کانون هم تا پایان سال فعال می شوند.

کد مطلب 630823

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