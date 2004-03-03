50طرح پايين دستي پتروشيمي به سرمايه گذاران معرفي مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر ، رييس دفتر صنايع پايين دستي پتروشيمي (وابسته به شركت ملي صنايع پتروشيمي ) گفت: اين دفتر تاكنون مطالعه 50 طرح صنايع پايين دستي پتروشيمي را انجام داده و كار مطالعه 26 طرح ديگر نيز در حال انجام است كه از ويژگي هاي خوبي براي سرمايه گذاري برخوردارند.

اخوان در آستانه برگزاري همايش بين المللي صنايع فرصت هاي سرمايه گذاري در صنايع پايين دستي پتروشيمي بر معرفي 10 طرح مطالعه شده مورد توجه بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در اين همايش تاكيد كرد.

در همايش فرصت هاي سرمايه گذاري در صنايع پايين دستي پتروشيمي كه از شنبه آينده در كيش برگزار مي شود بيش از 400 سرمايه گذار داخلي و خارجي شركت دارند.

اخوان با اشاره به ارزش افزوده بالاي موجود در صنايع پايين دستي پتروشيمي بر عزم شركت ملي صنايع پتروشيمي براي كمك به توسعه صنايع پايين دستي اين صنعت تاكيد كرد.

وي گفت: درحال حاضر حدود نصف محصولات توليدي شركت ملي صنايع پتروشيمي به خارج صادر مي شود كه در صورت تبديل آنها به محصولات واسطه اي و نهايي مي توان ضمن ايجاد ارزش افزوده بالاتر به توسعه اشتغال در كشور كمك كرد.

اخوان با اشاره به اينكه در چند سال آتي ميزان توليدات پتروشيمي ايران به بيش از سه برابر ميزان كنوني افزايش خواهد يافت، تاسيس دفتر توسعه صنايع پايين دستي پتروشيمي را در راستاي كمك به تسريع در رشد مشاركت بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در اين بخش خواند.

وي گفت: دفتر توسعه صنايع پايين دستي پتروشيمي براي جلب سرمايه گذاران بخش خصوصي، تلاش دارد ضمن آشنا ساختن سرمايه گذاران به مزيت هاي اين صنعت، طرحها و اطلاعات لازم را در اختيار آنان قرار دهد.

اخوان گفت: با توجه به هم جهت بودن سازمان گسترش و نوسازي صنايع با شركت ملي صنايع پتروشيمي در توسعه صنايع پايين دستي اين صنعت، شركت گسترش توسعه صنايع پايين دستي پتروشيمي با مشاركت شركت ملي صنايع پتروشيمي و سازمان گسترش ونوسازي صنايع تاسيس شده كه اين شركت حمايت از سرمايه گذاري و توسعه صنايع پايين دستي را هدف قرار داده است.

وي برگزاري "همايش بين المللي فرصتهاي سرمايه گذاري در صنايع پايين دستي پتروشيمي ايران " در كيش را فرصت مناسبي براي معرفي مزيت هاي ايران در جذب سرمايه گذاري در اين بخش خواند و ابراز اميدواري كرد با آشنايي سرمايه گذاران داخلي و خارجي با امكانات ايران در تامين خوراك صنايع پايين دستي و جاذبه بازار داخلي و منطقه اي براي خريد محصولات توليدي، زمينه تسريع در توسعه صنايع پايين دستي پتروشيمي در كشور مهيا شود.

همايش فرصت هاي سرمايه گذاري در صنايع پايين دستي پتروشيمي از روز شنبه به مدت دو روز در كيش برگزار خواهد شد.