يوسف پور : عامل اصلي حادثه خونين كربلا و كاظمين نيروهاي اشغالگر هستند

علي يوسف پور مدير مسئول روزنامه سياست روز در گفتگوبا خبرنگارسياسي مهر گفت : عواقب اصلي حادثه خونين در كربلا و كاظمين و به خاك و خون كشيده شدن عزاداران بر عهده اشغالگران عراق است

يوسف پور افزود : افكار عمومي و رسانه اي و سازمانهاي جهاني و بين المللي در اين نكته داراي اشتراك نظر هستند كه آمريكاييها و نيروهاي اشغالگر مورد پذيرش مردم عراق واقع نشده اند و هر روز نا امني و بي ثباتي در اين كشور بيشتر مي شود و اين بر اثر سياستهاي غلط و مسكوت آمريكا و عدم درك تحولات در عراق است .

وي افزود : به نظر مي رسد خود آمريكاييها در بسياري از انفجارها دست دارند تا به ملت عراق و شخص آيت الله سيستاني نشان دهند كه در عراق امنتيتي وجود ندارد و هنوز زمان برگزاري انتخابات در عراق فرا نرسيده است .

مدير مسئول روزنامه سياست روز تاكيد كرد : طبق معاهده ژنو نيروهاي اشغالگر مسئول حفظ امنيت و ثبات در اين كشور هستند.

اين درحالي است كه آمريكاييها نه تنها در مناطق مختلف بخصوص شيعه نشين امنيتي را در برقرار نمي كنند بلكه به ناامني دامن مي زنند و در اين راستا از برگزاري انتخاباتي سراسري و فراگير كه خواست ملت عراق است جلوگيري ميكنند .

يوسف پور آمريكا را باعث فتنه و جدايي در بين مردم عراق و اقليتهاي ديني دانست و گفت : تمام سعي و تلاش آمريكاييها اين است كه با دامن زدن به اين حوادث تا زمان مشخصي از انتقال قدرت به مردم عراق خودداري كنند.

وي آمريكا را باعث تحريك افكار كور برخي افراد متعصب دانست و اظهار داشت : وقتي يك نيروي اشغالگر نمي تواند از امنيت و ثبات در يك منطقه دفاع و حمايت نمايد دليلي براي حضورش وجود ندارد، آمريكا اگر واقعا در اين حوادث نقشي ندارد و از آن بي اطلاع است قدرت را به ملت و منتخبين مردم عراق واگذار نمايد وگرنه عواقب هرگونه حوادث اين چنيني در عراق به سوي آمريكاييها برمي گردد و بايد پاسخگو باشند.

وي افزود : آمريكاييها براي منافع خود در جهان به هر اقدامي دست مي زند ولي در قبال كشته شدن هزاران مسلمان در فلسطين اشغالي در عراق هيچ گونه عكس العماي نشان نمي دهد واين نشان از سياستهاي غلط آمريكا در قبال جهان اسلام است.