قیمت بنزین و گازوئیل در سال 87 افزایش نمی یابد

امیر منصور برقعی در گفتگو با مهر در پاسخ به این سئوال که دولت قیمت بنزین و گازوئیل در لایحه بودجه سال 87 را چقدر در نظر گرفته است، گفت: دولت نرخ ارائه خدمات دولتی در لایحه بودجه سال آینده از قبیل بنزین و گازوئیل را ثابت در نظر گرفته است.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه ثابت بودن نرخ خدمات دولتی مورد تاکید رئیس جمهور نیز است، افزود: فرض دولت ثابت بودن قیمت خدمات دولتی است.

همچنین یک مقام مسئول در این معاونت در گفتگوی کوتاه با خبرنگار مهر از چالس دولت و مجلس بر سر تعیین وضعیت قیمت بنزین و گازوئیل برای سال آتی خبرداد.

به گزارش مهر، سال گذشته در زمان بررسی لایحه بودجه سال 85 هم تعیین وضعیت قیمت بنزین و گازوئیل به چالشی بین دولت و مجلس تبدیل شده بود به طوری که دولت بر تثبیت این دو فرآورده سوختی و مجلس بر افزایش قیمت آنها تاکید داشت.

در این میان، مجلس افزایش 25 درصدی قیمت بنزین به همراه سهمیه بندی این فرآورده سوختی و 3 برابر شدن قیمت گازوئیل در سالجاری را تصویب کرد ولی دولت با پذیرش افزایش قیمت بنزین از 80 به 100 تومان، در لایحه ای که به مجلس ارائه کرد بار دیگر تثبیت قیمت گازوئیل در سالجاری را خواستار شد. سپس این لایحه در مجلس به رای گذاشته شد و به تصویب نمایندگان مجلس رسید.

گفتنی است، هم اکنون قیمت هر لیتر بنزین و گازوئیل به ترتیب 100 تومان و 16.5 تومان است. بر طبق برنامه دولت، سهمیه بندی بنزین در سال آینده نیز تداوم می یابد و گازوئیل نیز با کارت هوشمند سوخت عرضه خواهد شد.