زمینهای 5 دانشگاه کشور معارض دارند / درخواست وزیر علوم از استانداریها

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به بوشهر، محمد مهدی زاهدی در پایان سفر هیئت وزارت علوم به استان بوشهر که همزمان با دومین سفر هیئت دولت به این استان صورت گرفت، در جمع خبرنگاران مهر و ایرنا با بیان این مطلب آینده خوبی برای دانشگاه خلیج فارس بوشهر متصور شد و گفت: "7 رشته در بین سفرهای دور اول و دور دوم برای دانشگاه خلیج فارس بوشهر تصویب شده است و تعداد رشته های دانشگاه پیام نور بوشهر نیز از 11 به 40 رشته رسیده و مراکز علمی کاربردی این استان نیز از 2 مرکز به 6 مرکز افزایش پیدا کرده است."

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از تشکیل هیئت نظارت آموزش عالی استاتی در بوشهر خبر داد و گفت: "موافقت اصولی برای احداث پارک علم و فناوری صورت گرفته است که اکنون در استان به دنبال تخصیص زمین برای این پارک هستند."

زاهدی از سرمایه گذاری 5/7 میلیارد تومانی وزارت علوم برای سال آتی در دانشگاه خلیج فارس بوشهر خبر داد و این میزان در سال 86 را 9/1 میلیارد تومان خواند و گفت: "مجموعه استان بوشهر و وزارت نفت و منطقه آزاد نیز بیش از 17 میلیارد تومان در سالهای 87 و 88 برای دانشگاه خلیج فارس بوشهر هزینه می کنند."

وزیر علوم از شروع طرح هایی نظیر طرح توسعه دانشکده مهندسی، خوابگاه دانشجویی دانشکده کشاورزی، محوطه سازی دانشگاه، مسجد دانشکده کشاورزی و سالن ورزشی دانشکده کشاورزی در سال آتی خبر داد و گفت: "حمایت از طرح های خوابگاه دانشجویان دختر و خوابگاه دانشجویان پسر، سالن سمینار 600 نفره و سالن های کوچک جنبی، استخر سرپوشیده و مهمانسرای 100 نفره نیز توسط وزارت نفت انجام می شود."

همچنین زاهدی از تعهد استانداری بوشهر برای حمایت از دانشگاه خلیج فارس بوشهر در زمینه احداث ساختمان دانشکده معماری این دانشگاه نیز خبر داد.

سفر هیئت دولت به استان بوشهر شب گذشته خاتمه یافت.