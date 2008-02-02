مهلت ارسال مقاله برای گردهمایی مکتب شیراز اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران با همکاری اداره کل ارشاد فارس، استانداری فارس، بنیاد فارسشناسی، دانشگاه شیراز، سازمان صدا و سیما، سازمان ملی یونسکو، سازمان میراث فرهنگی، قطب علمی پژوهشهای فرهنگی و ادبی فارس و کمیسیون ملی آیسیسکو "گردهمایی مکتب شیراز سده های هفتم، هشتم و نهم هجری" را در حوزههای نگارگری، خوشنویسی، موسیقی، معماری و شهرسازی، ادبیات و زبانشناسی، هنرهای صناعی، حکمت و عرفان هنری و نسخهشناسی در آذرماه 1387 برگزار می کند.
اساتید، پژوهشگران و علاقمندان میتوانند چکیده مقالات خود را در هر یک از حوزههای نامبرده تا تاریخ 15 اردیبهشت 1387 به نشانی دبیرخانه این گردهمایی واقع در تهران، خیابان فلسطین جنوبی، خیابان لقمانالدوله ادهم، بن بست بوذرجمهر، شماره 23 (معاونت پژوهشی) ارسال کنند. مهلت ارسال اصل مقالات 30 شهریور 1387 خواهد بود.
سال گذشته نیز گردهمایی مکتب اصفهان در تهران و اصفهان برگزار شد و مورد استقبال اساتید و پژوهشگران داخلی و خارجی قرار گرفت.
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