"امير دژاكام" با اعلام خبر فوق به خبر نگار هنري "مهر " گفت: نمايش تاج محل از مدتها قبل آماده اجراي عمومي در تالارنوبود و قراربود اين نمايش امسال اجراي عمومي شود . طبق جدول تئاتر شهر، بايد قبل از "تاج محل " در تالار نو نمايش ديگري اجرا مي شد ولي اجراي اين نمايش به بعد از عيد موكول شده است بنابراين اجراي"تاج محل " نيز به بهار سال نو موكول مي شود.

وي در باره نمايش " ليلي ومجنون " نيز متذكر شد : اين نمايش قرار است بعد از پايان اجراي نمايش " اسب ، سال 59 هجري" مجمد رحمانيان در تالار اصلي اجرا مي شود.

گفتني است ، نمايش " ليلي ومجنون " به نويسندگي "محمد ابراهيميان" و كارگرداني " امير دژاكام" چندي پيش در بخش خارج از مسابقه بيست و دومين جشنواره بين المللي تئاترفجر در سالن اصلي تئاتر شهر اجرا شد . نمايش ريتميك و بدون كلام" تاج محل " براي اولين بار در دوازدهمين جشنواره بين المللي تئاتر آييني وسنتي ( جشنواره تئاتر سنتي امسال ) اجرا شد . اين نمايش به بيان داستان هايي از منطق الطير عطار نيشابوري مي پردازد .

نمايش " ضيافت شيطان " اين كارگردان نيز سال گذشته پس از تعطيلات نوروز طي فروردين و ارديبهشت ماه در تالار اصلي تئاتر شهر اجرا شد .

لازم به ذكر است در اين تراكم جدول تئاتر شهر هنوز تعدادي از كارگردانان موفق به اجراي عمومي نمايش سال گذشته خودنشده اند بسياري ديگر از كارگردانان نيز به درستي نمي دانند آيا تا سال آينده مي توانند شاهد اجراي عمومي نمايش جديد خود در يكي از تالارهاي تئاتر شهرباشند يا خير ؟