دهه فجر فرصت مناسبی برای کنکاش در جنبه های مختلف انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، کازرونی ظهر امروز در خطبه های نمازجمعه شهرستان کرج اظهار داشت: وجود امام خمینی (ره) ابعاد بسیار گسترده ای داشت که در ایام دهه فجر می توان به صورت کارشناسانه به آن پرداخت.

وی خاطرنشان کرد: شخصیت پدید آورنده انقلاب و رهبر بی بدیل تاریخ معاصر باید برای نسل امروز و جهانیان به طور واضح تبیین شود تا همگان بیش از پیش به خدایی و مردمی بودن انقلاب ایران پیش ببرند.

کازرونی در ادامه با اشاره به قرار گرفتن در آستانه انتخابات مجلس اظهار داشت: سیاسیون و کاندیداهای انتخابات از یاد خدا غافل نشوند و با الگوگیری از شخصیت امام راحل در اوج سیاست نیز خدا را مدنظر داشته باشند.

نماینده ولی فقیه با تشریح زندگی ساده امام بنیانگذار انقلاب اسلامی عنوان کرد: اگر انسان در اوج قدرت و محبوبیت خود را تافته جدا بافته نپندارد می تواند در تاریخ ماندگار شود.

وی خواهان پیروی مسئولان از رویه و خط مشی امام در طول زندگی و استفاده از نظرات، تیزبینی ها و پیشنهادات ایشان شد.

خطیب جمعه کرج در بخش دیگری از خطبه های نماز با محکوم کردن جنایات اسرائیل به پشتیبانی آمریکا در نوار غزه یادآور شد: آمریکا برای سرپوش گذاشتن بر جنایات مشابه خود در این خصوص سکوت کرده است و ادامه این روند در غزه نسل کشی واقعی است.

نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: آمریکا به خود حق لشکرکشی به افغانستان و عراق اما برای مردم لبنان و فلسطین حق دفاع قائل نیست.

وی با اشاره به کاهش محبوبیت بوش در میان مردم آمریکا و جهان تصریح کرد: چنین آدمی حق اظهار نظر در مورد هیچ نقطه ای از جهان را ندارد و بهتر به امور کشور خود و رفع محرومیتهای مردم آمریکا بپردازد.