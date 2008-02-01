امام خمینی (ره) آزادی را برای تمام ملتهای جهان به ارمغان آورد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حجت اسلام غلامرضا حسنی ظهر امروز در خطبه های این هفته نماز جمعه ارومیه تاسی از انقلاب عظیم علاشورا را زمنیه ساز انقلاب اسلامی ایران دانست و گفت: انقلاب اسلامی نیز مقدمه انقلاب جهانی حضرت مهدی موعود (عج) خواهد بود.

وی ادامه داد: با بازگشت به تاریخ به راحتی می توان مشاهده کرد که تاکنون بسیاری از زمینه‌های انقلاب امام زمان (عج) تحقق یافته و بقیه نیز به همت مسلمانان ایران محقق خواهد شد.

حسنی با تقدیر از تلاش های رزمندگان اسلام ومردم انقلابی ایران وبه تبع آن مردم استان به دلیل خلق حماسه انقلاب اسلامی از زحمات و تلاشهای آن حضرت امام خمینی (ره) در پیروزی انقلاب اسلامی و بیداری مسلمانان جهان قدردانی کرد.

وی همچنین از مردم به عنوان صاحبان اصلی انقلاب و پیروان صادق رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی یاد کرد و اظهار داشت: حضور پرشور مردم در صحنه‌های سیاسی و اجتماعی بود که انقلاب اسلامی را به پیروزی رسانید و دست غارتگران را از کشور امام زمان (عج ) کوتاه کرد.

خطیب این هفته نماز جمعه ارومیه در ادامه سخنان خود به اعتراض برخی افراد رد صلاحیت شده در هشتمین دوره مجلس در استان اشاره کرد و افزود: عده ای از این افراد با مراجعه به دفتر من تقاضای وساطت برای تائید صلاحیت داشتند که من از این همین جا اعلام می کنم که رد صلاحیت برخی از نامزدهای نمایندگی هشتمین دوره مجلس توسط هیئت‌های اجرایی در ارومیه به حق و با استناد به قانون بوده است.

حجت السلام حسنی همچنین در بخش دیگری از خطبه‌های نماز با تشریح وقایع عاشورا و نقش حضرت زینب (س) در رساندن پیام سالار شهیدان و سرور آزادگان عالم به جهانیان، لزوم تبیین درست و واقعی نهضت حسینی (ع) را یادآور شد.