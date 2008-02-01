نظام اسلامی ایران در بهترین شرایط خود در 29 سال اخیر قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام واعظی در خطبه ای نماز جمعه این هفته شهر زنجان افزود: طلوع نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در مقطعی از تاریخ به وقوع پیوست که دنیا تحت سیطره استبداد و امپریالیسم جهانی بود و به هیچ وجه تصور تحقق انقلاب اسلامی ایران و برچیده شدن نظام منحسوس پهلوی نبود.

وی با عنوان این که استعمار و استبداد طاغوت موجب ایجاد جو خفقان و سستی در بخشهای مختلف کشور بود، گفت: هیچ کس تصور برچیده شدن حکومت پهلوی را نمی کرد و تنها امام خمینی(ره) با قلبی آکنده از عشق و ایمان به خدا بر این باور تاکید داشتند و به آن عمل جامعه عمل پوشاند.

حجت الاسلام واعظی با تاکید بر اینکه مردان بزرگ همواره دنیای پیرامونی خود را متحول می کنند، گفت: امام خمینی (ره) رهبری بزرگ بود که جهان را تحت تاثیر انقلاب خود قرار داد و امروز نیز با گذشت 29 سال جهانیان هنوز نتوانسته اند به ابعاد والای شخصیت امام خمینی(ره) دست یابند.

وی با یادآوری این اگر حضرت امام (ره) نبود انقلابی انجام نمی‌شد، افزود: امام خمینی (ره) با رهبری انقلاب بزرگ قرن، پرچم آزادی و سرافرازی را برای ملتهای مظلوم و آزادیخواه دنیا به ارمغان آورد و نظام دو هزار پانصد ساله شاهنشاهی را از بین برد.

امام جمعه زنجان با عنوان اینکه واقعه عاشورا علت اصلی تحقق 22 بهمن سال 57 است، ادامه داد: برکات این نهضت بزرگ که تاسی از نهضت عاشورایی امام حسین (ع) است و به همین خاطر شامل تمام ملتهای ستم دیده و آزادیخواه جهان شده است.

وی گفت: همانگونه که امام حسین علیه السلام با حکومت فاسد یزید بیعت نکرد حضرت امام (ره) که پرورده مکتب عاشوراست نیز با یزدیان زمان که حکومت ستم شاهی بود، بیعت نکرد و تا پیروزی نهایی و اعتلای پرچم اسلام مبارزه کرد.

حجت الاسلام واعظی ایران امروز را چشم و چراغ همه ملتهای آزادای خواه جهان دانست و با تاکید براین که همه آحاد جامعه باید در راستای اعتلا و تحقق آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که برگرفته از خون شهدا است، تلاش کنیم، افزود: امروز هوز همه ملتهای آزاده و عدالت خواه جهان به ایران به عنوان کشور" الگو و موفق " نگاه می کنند .

حجت اسلام واعظی با تاکید بر اینکه دهه فجر و نوع ارتباط آن با قیام ابا عبدالله باید برای نسل امروز تحلیل شود، افزود: حضور جوانان در آیین‌های فجر انقلاب پاسداشت ارزشهای انقلاب اسلامی ایران و آرمانهای امام راحل و مقام معظم رهبری است.

به گفته واعظی نسل امروز باید با درکی صحیح از آرمان انقلاب اسلامی و فلسفه شکل گیری آن در مسیر توسعه کشور تلاش نماید.

وی همچنین در ادامه خطبه های نماز جمعه با اشاره به انتخابات مجلس هشتم گفت: ملاک مردم بای انتخاب اصلح برای حضور در مجلس باید حتما یک معیار وآن وفاداری به دین واحکام اسلامی باشد.

حجت الاسلام واعظی با تکید بر اینکه نظام اسلامی ایران همواره در طی 29 سال اخیر از افراد معاند و بی دین ضربه خورده مردم را به هوشیاری و تحقق در مورد انتخاب افراد اصلح دعوت کرد.