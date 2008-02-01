  1. سیاست
  2. سایر
۱۲ بهمن ۱۳۸۶، ۱۶:۱۷

رویترز خبر داد:

صادرات اورانیوم روسیه به آمریکا تا 50 درصد افزایش می یابد

صادرات اورانیوم روسیه به آمریکا تا 50 درصد افزایش می یابد

همزمان با سفر هیئت هسته ای روسیه به آمریکا، واشنگتن و مسکو توافقنامه ای را امضا می کنند که به موجب آن روسیه، صادارت اورانیوم به آمریکا را تا 50 درصد افزایش می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، واشنگتن  که در سالهای گذشته مشکلاتی را بر سر راه صادرات اورانیوم از روسیه به آمریکا ایجاد می کرد، امروز با امضای توافقنامه ای، موافقت خود را با افزایش ورود اورانیوم از مسکو اعلام می کند.  

در همین حال وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرد: بر اساس این توافقنامه، آمریکا سوخت هسته ‌ای مورد نیاز خود را دریافت خواهد کرد.

بر اساس این گزارش،"کارلوس گوتیرس" وزیر بازرگانی آمریکا و "سرگئی کرینکو" مدیر آژانس انرژی اتمی روسیه(روس اتم)  قرار است در یک مراسم رسمی، این توافقنامه را در واشنگتن امضا کنند.

با امضای این توافقنامه، صادرات اورانیوم روسیه به آمریکا حدود 50 درصد افزایش پیدا می کند.

کد خبر 631027

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها