صادرات اورانیوم روسیه به آمریکا تا 50 درصد افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، واشنگتن که در سالهای گذشته مشکلاتی را بر سر راه صادرات اورانیوم از روسیه به آمریکا ایجاد می کرد، امروز با امضای توافقنامه ای، موافقت خود را با افزایش ورود اورانیوم از مسکو اعلام می کند.
در همین حال وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرد: بر اساس این توافقنامه، آمریکا سوخت هسته ای مورد نیاز خود را دریافت خواهد کرد.
بر اساس این گزارش،"کارلوس گوتیرس" وزیر بازرگانی آمریکا و "سرگئی کرینکو" مدیر آژانس انرژی اتمی روسیه(روس اتم) قرار است در یک مراسم رسمی، این توافقنامه را در واشنگتن امضا کنند.
با امضای این توافقنامه، صادرات اورانیوم روسیه به آمریکا حدود 50 درصد افزایش پیدا می کند.
