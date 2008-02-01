صادرات اورانیوم روسیه به آمریکا تا 50 درصد افزایش می یابد

همزمان با سفر هیئت هسته ای روسیه به آمریکا، واشنگتن و مسکو توافقنامه ای را امضا می کنند که به موجب آن روسیه، صادارت اورانیوم به آمریکا را تا 50 درصد افزایش می دهد.