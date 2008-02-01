ایران به دانش فنی استفاده از پلیمر گیاهی در صنایع بسته بندی دست یافت

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر امیدرضا هاشمی مدیرعامل شرکت کیمیا شیمی زنگان امروز در نشست خبری تولید ظروف یکبار مصرف از پلیمرهای گیاهی در محل نمایشگاههای بین المللی تهران افزود: کشورهای آمریکا، آلمان، انگلستان و ایتالیا از این فناوری استفاده کرده اند و اکنون از فاز بسته بندی گذشته اند و وارد تولید گلدان های نشاء و تولید روکش داروهای هوشمند و لوازم یکبار مصرف پزشکی شده اند.

وی یاد آور شد: سنتر و تولید پلیمرهای گیاهی تولید شده از نشاسته ذرت از سال 84 از سوی واحد کیمیا شیمی توسط وزیر بهداشت در زنجان افتتاح شد. این پلیمرها از سال 2002 در آمریکا و اروپا با هدف حفظ محیط زیست و عدم وابستگی به نفت توسعه پیدا کرده است و به دلیل حجم مصرف و استفاده از آن در تولیدات کشورها به این فناوری علاقمند شدند.

هاشمی با اشاره به ورود ایران به فاز بسته بندی مواد غذایی یاد آور شد: هم اکنون در کشور 570 هزار تن در سال ظروف یکبار مصرف تولید می شود و این در حالی است که با توجه به اینکه حدود 300 تا 500 سال زمان می برد تا این ظروف پلاستیکی پس از دو بار بازیافت به طبیعت بازگردند، پوسته زمین در حال تبدیل به یک پوسته پلاستیکی است.

وی خاطرنشان کرد: ظروف یکبار مصرف تولید شده از پلیمرهای گیاهی نشاسته ذرت در مدت حداکثر 6 ماه به خاک بازمی گردند. همچنین تولید این ظروف در دمای زیر 140 درجه سانتیگراد به کاهش گازهای گلخانه ای می انجامد.

این مخترع در خصوص انتقال مواد سمی که در زمان استفاده از ظروف یکبار مصرف پلاستیکی برای انتقال غذای داغ رخ می دهد، گفت: این مسئله یک مشکل ظروف پلاستیکی است اما ظروف یکبار مصرف تولید شده از پلیمرهای گیاهی این مشکل را ندارند.

وی عدم وابستگی به منابع نفتی را یکی از مزایای این ظروف یکبار مصرف دانست و گفت: قیمت نفت دچار تغییرات می شود و همین امر بر تولیدات وابسته به منابع نفتی اثر می گذارد و صنایع پلاستیکی نیز از آن متضرر می شود اما ظروف یکبار مصرف تولید شده از پلیمرهای گیاهی به صنایع کشاورزی وابسته است و توسعه آن موجب توسعه کشاورزی نیز می شود.

مدیرعامل شرکت کیمیا شیمی زنگان از افتتاح 4 واحد تولیدی ظروف یکبار مصرف تولید شده از پلیمرهای گیاهی نشاسته ذرت در ایام دهه فجر انقلاب اسلامی خبر داد و گفت: تا اردیبهشت ماه سال آینده 14 واحد تولیدی برای تولید این ظروف ایجاد می شود که البته با توجه به ظرفیت 2 هزار و 500 تنی ما تنها می توانیم 10 درصد نیاز بازار را تأمین کنیم که این امر نیز نیازمند توجه و حمایت های بیشتر است.