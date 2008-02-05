"دیپلماسی آکادمیک" می تواند زمینه ساز توسعه روابط و همکاری باشد

دکتر سید محمد علی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد بداخلاقیهای سیاسی برخی کشورها نسبت به شخصیت های علمی ایران افزود: نوع برخوردی که از سوی این کشورها ارائه می شود به بعد خاصی اختصاص ندارد، یعنی اگر در بعد سیاسی رویکرد غیر منطقی نسبت به جمهوری اسلامی ایران دارند،متاسفانه این رویکرد غیر منطقی در ابعاد علمی، فرهنگی، دانشگاهی و اقتصادی نیز مشاهده می شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: آنچه که ما در تمامی زمینه ها و گفتگوها به خصوص در محافل علمی و سیاسی منطقه ای و بین المللی بر آن تأکید می کنیم این است که رویکردها از عقلانیت و منطق بیشتری برخوردار باشند.

وی در پاسخ به نحوه تعامل رایزنان علمی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور جهت "دیپلماسی آکادمیک" گفت: یکی از کارهای بنیادینی که سفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور انجام می دهند این است که با توجه به سطوح علمی دانشگاههای آن کشور، زمینه های مورد نظر را شناسایی می کنند و زمینه همکاری علمی و دانشگاهی و تبادل استاد و دانشجو را فراهم می کنند.

حسینی ادامه داد: سفارتخانه ها این مسائل را به دستگاه های ذیربط از جمله وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتقل کرده و بنای یادداشت تفاهم یا قراردادهای همکاری را پی ریزی می کنند تا به امضای مسئولین دو کشور برسد. هم اکنون جمهوری اسلامی ایران با بسیاری از کشورهای دنیا این همکاری های علمی و دانشگاهی را دارد.

سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص آموزش زبان فارسی در سایر کشورها به مهر گفت: بسیاری از کشورها علاقمند هستند کرسی های زبان فارسی در این کشورها ایجاد شود و جمهوری اسلامی ایران نیز کرسی های تدریس زبان فارسی را در آن کشورها احداث کرده یا خواهد کرد.

وی در ادامه گفت : دانشجویان و اساتیدی نیز هستند که خواستار حضور در ایران برای ارتقاء سطح معلومات و زبان و ادبیات فارسی هستند که ما از این امر استقبال می کنیم.

حسینی در مورد تعامل این وزارتخانه با بخشهای بین الملل وزارت علوم و بهداشت گفت: رابطه تنگاتنگی میان وزارت امور خارجه و نهادها و وزارتخانه هایی که در این رابطه فعال هستند، وجود دارد.

وی در مورد سیاست وزارت امور خارجه در قبال فناوریهای داخلی گفت: سیاست وزارت امور خارجه خلاف آنچه برخی مطرح می کنند توسعه فناوریهای داخلی و معرفی آن به سایر کشورهاست.

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: یکی از تلاش های ما در مسائل مربوط به امور بین الملل و اقتصاد، معاونتهای مختلف در داخل و نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور تکیه بر توانمندی داخل و معرفی آن به خارج و ایجاد فرصت و زمینه برای همکاری ها است.