سیاست تثبیت تولید؛ اوپک سقف تولید خود را تغییر نداد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه و رویترز، یکصد و چهل و هفتمین نشست سران اوپک امروز در مقر سازمان کشورهای تولیدکننده نفت در وین برگزار شد. کشور عضو اوپک در این نشست درخواست کشورهای مصرف کننده به خصوص آمریکا را برای افزایش تولید نادیده گرفته و تصمیم گرفتند میزان تولید خود را بدون تغییر حفظ کنند.

کشورهای مصرف کننده نگران آن هستند که قیمتهای بالای نفت فشارها را برای سوق دادن اقتصاد این کشورها به سوی رکود تشدید کند.

وزیر نفت عربستان پس از برگزاری نشست امروز اوپک در وین با اعلام اینکه وضعیت کنونی بازار نفت عادی است، اعلام کرد: برهمین اساس، نیازی به افزایش تولید اوپک نبود.

سران اوپک همچنین اعلام کردند تا نشست بعدی به بررسی بازار نفت می پردازند و تغییر در سطح تولید را بررسی می کنند.