سیاست تثبیت تولید؛ اوپک سقف تولید خود را تغییر نداد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه و رویترز، یکصد و چهل و هفتمین نشست سران اوپک امروز در مقر سازمان کشورهای تولیدکننده نفت در وین برگزار شد. کشور عضو اوپک در این نشست درخواست کشورهای مصرف کننده به خصوص آمریکا را برای افزایش تولید نادیده گرفته و تصمیم گرفتند میزان تولید خود را بدون تغییر حفظ کنند.
کشورهای مصرف کننده نگران آن هستند که قیمتهای بالای نفت فشارها را برای سوق دادن اقتصاد این کشورها به سوی رکود تشدید کند.
وزیر نفت عربستان پس از برگزاری نشست امروز اوپک در وین با اعلام اینکه وضعیت کنونی بازار نفت عادی است، اعلام کرد: برهمین اساس، نیازی به افزایش تولید اوپک نبود.
سران اوپک همچنین اعلام کردند تا نشست بعدی به بررسی بازار نفت می پردازند و تغییر در سطح تولید را بررسی می کنند.
در پایان این نشست ، این سازمان میزان تولید روزانه خود را 29.67 میلیون بشکه در روز اعلام کرد. براساس اعلام اوپک، افزایش میزان ذخایر نفتی در نیمه اول سال 2008 محتمل به نظر می رسد. این سازمان همچنین با بیان اینکه میزان ذخایر نفتی همراستا با تغییرات فصلی است، اعلام کرد : میزان ذخایر نفتی جهان نیمه اول سال 2008 افزایش می یابد. علاوه بر تغییرات فصلی ، کاهش تقاضا یکی دیگر از عوامل افزایش ذخایر نفتی است.
در این نشست عنوان شد که در شرایطی که اقتصاد جهان رشد کندی را سپری می کند و با توجه به شرایط کنونی بازار جهانی نفت، میزان تولید اوپک کافی و جوابگوی تقاضای جهانی است.
همچنین در این نشست مطرح شد که اوپک هر تصمیمی را که برای ثبات بازار نفت ضروری می دانسته ، تاکنون انجام داده است.
جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، الجزایر، عراق، کویت، آنگولا، اندونزی، لیبی، نیجریه، قطر، ونزوئلا و اکوادور اعضای اوپک هستند.
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