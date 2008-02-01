ائتلاف مردمی اصلاحات خواستار انتخاباتی رقابتی و با مشارکت حداکثری است

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی کواکبیان رئیس ستاد ائتلاف مردمی اصلاحات در مراسم گرامیداشت مرحوم حجت‌الاسلام جنتی رضوی جانباز انقلاب و‌عضو شورای هماهنگی ائتلاف مردمی اصلاحات که بعداز ظهر جمعه در کرج برگزار شد، مرحوم جنتی رضوی را مصداق بارزی از عالمان متعهد با تقوا دانست که یک لحظه در سراسر عمر خویش دست از مبارزه نکشید و چه قبل از پیروزی انقلاب در زندان‌های جلادان رژیم ستم‌شاهی و چه پس از پیروزی انقلاب در عرصه مبارزات سیاسی و جبهه‌های نبرد حق علیه باطل سر از پانشناخت.

وی با اشاره به آغاز دهه فجر و سالروز ورود امام خمینی(ره) مهمترین پیام آن امام راحل را در عرصه نظام سیاسی و حکومت دینی اتکای ارکان حکومتی به آرای مردم دانست و گفت: هرچند امام خمینی(ره) هیچ ‌گاه به تئوری حاکمیت دوگانه اعتقادی نداشت و آن را یکپارچه می‌دانست و اساسا چنین تئوری حرف بی‌ربطی است که هیچ نظام سیاسی با ثباتی آن را بر نمی‌تابد اما مشروعیت حکومت از دیدگاه امام خمینی(ره) بر دو پایه الهی یا اسلامیت و پایه مردمی با جمهوریت تعریف می‌شد و ایشان هرگز حکومت بدون رضایت مردم را مشروع نمی‌دانست.

کواکبیان افزود: امام خمینی(ره) از روز اول بر انتخابات آزاد تاکید داشتند و بارها به مردم می فرمودند که مردم شما در انتخابات آزاد هستید و احتیاج به قم ندارید و احدی حق ندارد شرعا کورکورانه به نامزدهای انتخاباتی رای دهد. ایشان حتی اجازه نمی‌دادند از سهم امام و وجوهات شرعی برای تبلیغات انتخاباتی هزینه شود و براین باور بودند که نباید نماینده بر مردم تحمیل شود.

مدیر مسئول روزنامه مردم سالاری در پایان با اظهار امیدواری نسبت به بازگشت مجدد آن دسته از داوطلبانی که به اعتقاد وی از گردونه انتخاباتی خارج شده‌اند ، خواستار احقاق حقوق آنان و برگزاری انتخابات پرشور رقابتی و حداکثری در 24 اسفند ماه شد.