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۱۳ اسفند ۱۳۸۲، ۱۵:۰۱

ديدار فينال مسابقات فوتبال جوانان ايران جمعه برگزار مي شود

ديدارهاي رفت ازمرحله نهايي ورده بندي مسابقات قهرماني جوانان كشور جمعه برگزار خواهدشد.

به گزارش خبرنگار" مهر" ازسوي كميته مسابقات فدراسيون فوتبال برنامه مرحله نهايي ورده بندي مسابقات قهرماني جوانان كشور به شرح ذيل اعلام شد:
جمعه 15/12/82 
ذوب آهن اصفهان - فولاد خوزستان           ساعت00/13      ديداررده بندي (دور رفت)         ورزشگاه تختي اصفهان
فولاد سپاهان اصفهان- استقلال اهواز        ساعت00/15      ديدارفينال (دور رفت)              ورزشگاه تختي اصفهان
جمعه 22/12/82
فولاد خوزستان - ذوب آهن اصفهان           ساعت30/12      ديدار رده بندي (دور برگشت)    ورزشگاه تختي اهواز
استقلال اهواز- فولاد سپاهان اصفهان        ساعت00/15      ديدارفينال (دوربرگشت)           ورزشگاه تختي اهواز

کد مطلب 63108

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