مجموعه تلویزیونی "عملیات 125" کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری مجموعه تلویزیونی "عملیات 125" تولید گروه فیلم و سریال شبکه تهران بعد از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید با ضبط پلانی از این مجموعه با بازی محمد فیلی در ستاد فرماندهی آتش نشانی شروع شد.
در این برنامه محمدهادی ایازی مشاور عالی شهردار تهران، محمدرضا حاجیبیگی مدیرعامل سازمان آتش نشانی تهران، مجید رجبی معمار مدیر شبکه تهران، احمد نوریان معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران، علیرضا دبیر عضو شورای شهر، محمدرضا معصومزادگان قائم مقام مدیر شبکه تهران، هادی منبتی مدیر سابق گروه فیلم و سریال شبکه تهران و تنی چند از فیلمسازان همچون ناصر شفق، علیرضا افخمی و ... حضور داشتند.
مجید رجبیمعمار مدیر شبکه تهران در این مراسم اشاره کرد: "مجموعه "عملیات 125" کار ارزشمندی میشود و قصد داریم تلاش ایثارگرانی چون آتش نشانها را به تصویر بکشیم. کارگردانی این پروژه هم به عهده بهروز افخمی است. او 20 و اندی سال پیش مجموعه تلویزیونی "میرزا کوچک خان" را برای تلویزیون ساخت و هماکنون کارگردانی این پروژه را پذیرفته است. این مجموعه با حمایتهای آتش نشانی و شهرداری ساخته میشود و مسلماً مجموعه جذابی خواهد شد."
مدیر شبکه تهران ادامه داد: "صدا و سیما به دنبال نشان دادن تلاشهای نهادهای فرهنگی است و تصمیم گرفتیم پیش قدم شویم تا بتوانیم زحمات آتش نشانها را نشان دهیم و این مجموعه نماینگر صحنههای دلخراش مثل بیاحتیاطی، گاز گرفتگی و ... و صحنههای بامزه همچون گیر کردن انگشت در باتری و ... خواهد." وی در صحبتهایش اشاره ای هم به افق 1404 کرد که همیشه مطرح بوده و برنامهریزی شده است.
بهروز افخمی، کارگردان مجموعه "عملیات 125" خاطر نشان ساخت: "این مجموعه پرتحرک و بیشتر مجموعهای مردانه است. در مجموعه " عملیات 125" سعی کرده ایم بر مرکز آموزش آتشنشانی متمرکز باشیم و به جوانانی بپردازیم که جذب این حرفه میشوند. در این مجموعه بازیگرانی چون فرهاد قائمیان، رضا رویگری، کاوه سماکباشی،محمد فیلی، مارال فرجاد، اکرم محمدی و ... نقش آفرینی میکنند."
وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چه عاملی شما را ترغیب کرد تا بعد از فاصله 20 و اندی سال از تلویزیون دوباره برای تلویزیون کار کنید؟ افزود: "در ابتدا تهیهکننده این پروژه بودم، ولی بعد از تحقیقاتی که برای قصه مجموعه کردم، دلم نیامد کارگردانی را به کسی دیگری بدهم. به همین دلیل خودم کارگردانی میکنم. البته شش قسمت را خودم خواهم ساخت و شش قسمت دیگر هم به عهده منوچهر هادی است. هادی کارگردان خوبی است و بعد از مونتاژ فیلم او تصمیم گرفتم برای کارگردانی از او هم کمک بگیریم. مجموعه "عملیات 125" نشانگر تلاشهای شجاعانه آتشنشانی است. در واقع قصه به حدی جذاب بود که من را به کارگردانی ترغیب کرد."
افخمی در پاسخ دیگر سئوال خبرنگار مهر که آیا در این 20 سال قصهای در تلویزیون نبوده که شما را برای کارگردانی جذب کند، گفت: "من همیشه بازیگوشی میکنم و مدتی هم نماینده مجلس بودم، ولی اتفاقی دوباره تلویزیون را پیدا کردم!"
وی درباره اینکه آیا مجموعهای آرمانگرایانه خواهد ساخت یا واقعگرایانه گفت: "ما داستانهای جذاب را به تصویر خواهیم کشید. داستانهایی که برای مردم ملموس باشد. تاکنون هم از قبل برای کاری پیش بینی نکردهام. شاید مجموعهای آرمانگرایانه بسازیم، اما بعد واقعگرایانه شود."
در این برنامه محمدرضا حاجیبیگی مدیرعامل سازمان آتش نشانی ضمن خیرمقدم به حاضران گفت: "قصد داریم با تعامل شبکه تهران بتوانیم مجموعه مطلوبی با عنوان "عملیات 125" را تولید کنیم. تولید این مجموعه به دنبال منعکس کردن خدمات مجموعه شهرداری، آتش نشانی است. افراد زحمتکشی در آتش نشانی فعالیت میکنند. آنها بسیجیان گمنام هستند و این مجموعه میتواند نماینگر تلاشهای آنها باشد."
از دیگر عوامل پروژه مجموعه تلویزیونی "عملیات 125" میتوان به حسنعلی اسدی و فرخ مجیدی مدیرتصویربرداری، داود هاشمی مدیر تولید، علیرضا ابوالقاسمناد مدیر تولید، شهاب حیدری جانشین تولید، احمد پوریبابایی صدابردار، جلال معیریان طراح گریم و مرجان شیرمحمدی طراح صحنه و لباس اشاره کرد. این مجموعه تلویزیونی برای گروه فیلم و سریال شبکه تهران ساخته میشود.
نظر شما