عملیات انتحاری در پاکستان/ مخالفت آلمان با درخواست آمریکا برای اعزام نیرو به افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری های خارجی، در جریان یک عملیات انتحاری در منطقه "میرانشا" از مناطق قبیله نشین پاکستان در جریان انفجار یک خودروی بمب گذاری شده، پنج نفر کشته و هشت نفر دیگر زخمی شدند.

خبراینکه جمعی از قاضیان و وکیلان دعاوی مخالف دولت پاکستان در ادامه اعتراضهای خود به دولت مشرف، بار دیگر از رئیس جمهور این کشور خواستند از سمت خود استعفا دهد.

در تحولی دیگر،همزمان با آزمایش موشک جدید بالستیک پاکستان، گروه های شورشی این کشور اعلام کردند که می توانند امنیت زرادخانه هسته ای این کشور را تهدید کنند.

خبر دیگر اینکه، دولت آلمان با درخواست آمریکا مبنی براعزام نیروهای بیشتر به جنوب افغانستان مخالفت کرد.

بر اساس اعلام مقامهای افغانستانی، در جریان حملات موشکی هفته گذشته آمریکا به مناطق مرزی افغانستان و پاکستان،"ابو لیس الیبی" فرمانده شبکه تروریستی القاعده در افغانستان کشته شده است.

در این حال، مقامهای آمریکایی از محاکمه فردی به نام "محمد جواد" از اتباع افغانستان به اتهام دست داشتن در عملیاتهای تروریستی خبر دادند.

خبر دیگر اینکه،مقامهای مرزی تاجیکستان اعلام کردند که 500 کیلوگرم مواد مخدر را که قرار بود از مرز افغانستان وارد این کشور شود کشف کرده و هشت قاچاقچی را نیز که اغلب آنها افغان بوده اند، بازداشت کرده اند.