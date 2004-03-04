لوموند: عراقي ها اشغالگران را مسئول اصلي فاجعه عاشورا مي دانند

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از روزنامه فرانسوي لوموند، شيعيان مسلمان روزسه شنبه در عراق هدف حملات مرگبار قرار گرفتند.

اين روزنامه فرانسوي در ادامه نوشت: از ديدگاه دولت آمريكا اين حملات از سوي اعضاي گروه تروريستي القاعده صورت گرفت. اما از ديدگاه شيعيان، "نيروهاي اشغالگر" به صورت مستقيم و غير مستقيم مسئول اين فاجعه شناخته مي شوند.

لوموند با اشاره به هدف قرار گرفتن مسلمانان در پاكستان همزمان با حملات در عراق نوشت: اما با بررسي هايي كه صورت گرفت، مشخص شد كه القاعده بر حملات روز سه شنبه سايه افكنده بود.

اين روزنامه در ادامه با اشاره به اينكه طبق گفته هاي منابع آگاه نيروهاي ائتلاف درعراق تا كنون 5 تن از مظنونين دستگير شده اند، نوشت در حال حاضر نيروهاي ائتلاف شك ندارند كه گروه تروريستي القاعده مسئول اين حادثه هستند . اما القاعده در روزنامه القدس العربي كه د رلندن پخش مي شود ، هرگونه پذيرش اين حادثه را رد كرد.

لوموند حادثه روز سه شنبه را حركتي ضد شيعه خواند و در ادامه نوشت : اما رهبران مذهبي عراق همگي هنوز اصرار بر مقصر دانستن آمريكا حتي به دليل عدم توان برقراري امنيت دراين كشور دارند.

لوموند چنين امري را كاملا تاييد مي كند و آمريكا را در ايجاد نظم پس از گذشت مدت زياد داراي ضعف مي خواند. اما اشاره مي كند گروههاي تروريست كه سعي در ضعيف كردن آمريكا به دلايل مختلف داشتند، جامعه شيعيان را در مهمترين روز آنان كه لوموند "فستيوال" مسلمانان ناميده است، مورد حمله قرار دادند.

اين روزنامه فرانسوي در بخش ديگري سخنان دوويلپن وزير امور خارجه فرانسه را يادآوري كرده كه گفته است: تا زماني كه عراق در اشغال است، به امنيت دست نخواهد يافت.

