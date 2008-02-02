افشاگری امام علیه لایحه کاپیتولاسیون نقطه عطفی در تاریخ ایرانیان است

جواد آرین منش در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: لایحه کاپیتولاسیون که بر اساس آن کلیه اتباع آمریکا اعم از نظامی و سایر اقشار در ایران از مصونیت سیاسی بهره‌مند می‌شدند و در صورت ارتکاب هرگونه جرمی دادگاه های داخلی ایران صلاحیت رسیدگی به آن را نداشتند، از نظر امام راحل سند بردگی ملت ایران بود.

وی اظهار داشت: افشاگری حضرت امام خمینی(ره) از چگونگی و آثار این لایحه نقش مهمی در هوشیاری و آگاهی مردم نسبت به ‌اعمال ننگین حکومت آن زمان علیه استقلال ملت ایران داشت.

نماینده مردم مشهد در مجلس یادآور شد: پس از حضور استعمارگرانه انگلیس در نقاط مختلف دنیا و سوء استفاده از امکانات و دارایی ‌های کشورهای تحت سلطه، آمریکا نیز با همین منظور شروع به مستعمره ‌گیری در مناطق مختلف کرد.

آرین منش ادامه داد: تصویب لایحه کاپیتولاسیون گامی در جهت تحکیم این حضور و توسعه آن در جنبه‌ های گوناگون همراه با حفظ امنیت کامل برای اتباع آمریکایی بود.

وی با تاکید بر اینکه هم اینک کشور ایران در استقلال کامل و عدم وابستگی به هیچ یک از کشورها به سر می‌برد، گفت: مشکل اصلی قدرتهای بزرگ منطقه از جمله انگلیس و آمریکا نیز همین مسئله است.

نماینده مردم مشهد افزود: عدم وابستگی ایران به هیچ یک از قدرتها و افزایش روز به روز توانایی علمی، نظامی و فرهنگی این قدرتها را به وحشت می‌اندازد.