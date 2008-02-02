40 درصد اعتبارات عمرانی خراسان رضوی به مناطق روستایی اختصاص یافت

محمدعلی میرزا محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: با اشاره به تاکید رئیس جمهور مبنی بر تخصیص 40 درصد اعتبارات عمرانی سال آینده به مناطق روستایی اختصص یافت.

مدیرعامل آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی اظهار داشت: با تزریق این اعتبار تا پایان سال 88، شاهد وضعیت مطلوبی در روستاها خواهیم بود.

وی روستاهای بالای 20 خانوار استان را دو هزار و 557 روستا با جمعیتی بالغ بر یک میلیون و 750 هزار نفر عنوان کرد.

میرزا محمودی عنوان کرد: در حال حاضر یک میلیون و 380 هزار نفر جمعیت روستایی استان از آب شرب سالم و بهداشتی بهره ‌مند شده ‌اند که نسبت به متوسط کشوری در وضعیت مناسب‌ تری قرار دارد.

مدیرعامل آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی تاکید کرد: تا پایان سال جاری بیش از 80 درصد جمعیت روستایی استان تحت پوشش شبکه آب سالم و بهداشتی قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون برای تامین آب شرب 300 روستا به وسیله تانکر سیار، بیش از 10 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.