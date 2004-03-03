مصرف پودر ملامين واحدهاي توليد كننده به شدت كاهش يافته است

دبيرانجمن صنايع ملامين در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با اشاره به نامرغوب بودن مواد اوليه مورد مصرف درصنايع ملامين گفت: ميزان توليد در حال حاضربه شدت با كاهش مواجه شده است.

فرج الله محمودي افزود: 400 واحد توليد كننده كه تحت پوشش وزارت صنايع و معادن فعاليت مي كردند به علت نا مطلوبي و نا مرغوبي مواد اوليه مصرفي در صنايع ملامين بطور عمده تعطيل شدند.

وي با اشاره به فعاليت 20 واحد توليدي فعال درقبل از انقلاب اسلامي در زمينه توليد ملامين تصريح كرد: اين تعداد پس از انقلاب به حدود 380 واحد رسيد و در حال حاضر150 واحد تحت پوشش تعاوني صنوف و تعدادي در بخش خصوصي با عنوان واحدهاي زيرزميني فعاليت دارند.

وي از افزايش صد درصدي توليد در صنايع ملامين خبرداد و ايجاد بسترهاي مناسب براي برگزاري نمايشگاههاي شهرستانها، احداث فروشگاههاي مرزي براي رونق توليد ملامين در كشور و تشويق و ترغيب توليد كنندگان به در نظر گرفتن كيفيت مطلوب براي صادرات را از راهكارهاي افزايش توليد برشمرد.

محمودي گفت: در حال حاضر به علت عدم كنترل مرزها، مواد اوليه صنايع ملامين بجاي پودرملامين (60 درصد خميرسلولز، 40 درصد كريستال ملامين و اندكي افزودني ها براي قوام) از جنس خاكي ( 50 درصد پودر ملامين و 50 درصد پودر سنگ) وارد و مورد مصرف قرار مي گيرد كه اگرچه كاهش قيمت تمام شده را در پي دارد اما موجب كاهش كيفيت توليد شده است.

وي افزود:علاوه بركاهش قيمت تمام شده به علت مصرف جنس خاكي به جاي پودرملامين كيفيت محصولات نهايي كاهش يافته است.

به گفته وي، در شرايطي كه قيمت پودرملامين براي توليد كنندگان 11 هزار و 250 ريال است براي توليد كنندگان كه ازجنس خاكي استفاده مي كنند اين ميزان شش هزار ريال خواهد بود و موجب رونق بازار آنها مي شود.

وي تصريح كرد: در شرايطي كه ايران با سابقه 50 ساله در زمينه صنايع ملامين در حال حاضر به علت نابساماني پودر ملامين از نظركيفيت با افت مواجه شده اما صنايع ملامين كشور ما بر محصولات تايواني، تايلندي و چيني برتري دارد.