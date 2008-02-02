صنعت مس رفسنجان به صدر جدول باز می گردد

زبردست در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با صحبتهای مربیان، انگیزه لازم برای برد در بازیهای آینده بین بازیکنان ایجاد شده است.

وی خاطرنشان کرد: در بازی گذشته با اخراج دو بازیکن کلیدی تیم و مصدومیت پنج بازیکن با گل دقیقه 90 شکست خوردیم.

زبردست تصریح کرد: برد و باخت و عدم پیش بینی نتیجه دیدارها از زیبایی های فوتبال است.

وی یادآور شد: هم اکنون تیم صنعت مس رفسنجان از شرایط روحی و روانی خوبی برخوردار است و با توجه به تمرینات ویژه برای بازی این هفته مقابل تربیت یزد آماده می شویم.

زبردست عنوان کرد: با رفع مصدومیت بازیکنان، صنعت مس کارآیی لازم را برای به رسیدن صدر جدول به دست آورده است و در بازی های آینده حداکثر امتیاز بازی را کسب خواهیم کرد.