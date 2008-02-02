سال 2008 سال گسترش روابط ایران با آفریقا است

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدارها با اشاره به اینکه سال 2008 را سال گسترش روابط با آفریقا ذکر کرد، گفت: اجلاس ایران و آفریقا در سطح معاونین وزرای خارجه که به زودی در تهران برگزار خواهد شد به شناسایی ظرفیت های ایران و زمینه های همکاری در سه محور سرمایه گذاری، تجارت و اجرای پروژه ها خواهد پرداخت و زمینه را برای برگزاری اجلاس وزرای خارجه آفریقا و ایران آماده می نماید.

متکی در این دیدار آخرین روند همکاری های ایران و آژانس بین المللی انرژی هسته ای را تشریح کرد.

رئیس جمهور الجزایر در این دیدار ضمن استقبال از اجلاس ایران و آفریقا در زمینه فعالیت های صلح آمیز هسته ای از همکاری های ایران و آژانس حمایت کرده و بر ضرورت توجه به گزارش البرادعی تاکید کرد.

رئیس جمهور موریتانی، مالی، زیمباوه و نامیبیا و نخست وزیر لسوتو نیز ضمن استقبال و اعلام آمادگی برای شرکت کشورشان در اجلاس ایران و آفریقا بر ضرورت حق ایران در استفاده از انرژی صلح آمیز هسته ای بر لزوم توجه به آژانس بین المللی انرژی هسته ای به عنوان مرجع تخصصی این موضوع تاکید کرد.

رئیس مجلس اتیوپی نیز در دیدار با وزیر امور خارجه کشورمان ضمن ابراز رضایت از روابط سیاسی بر افزایش حجم تجاری و گسترش روابط اقتصادی دو کشور تاکید و خواستار گسترش روابط پارلمانی دو کشورگردید.