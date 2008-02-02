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۱۳ بهمن ۱۳۸۶، ۱۰:۲۳

عذرخواهی مارادونا از انگلیسی ها پس از 22 سال

عذرخواهی مارادونا از انگلیسی ها پس از 22 سال

هواداران انگلیسی 22 سال انتظار کشیدند تا اینکه سرانجام دیه گو مارادونا بابت گل موسوم به "دست خدا" که در جام جهانی 1986 وارد دروازه انگلستان کرد، از آنها معذرت خواهی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آ. ب. ث، گلی که مارادونا با دست وارد دروازه انگلستان کرد از چشم داور دور ماند و او پس از آن با پشت سرگذاشتن پنج مدافع حریف، گل دوم تیم ملی آرژانیتن را به ثمر رساند. "دست خدا" در حالی به ثمر رسید که انگلیس و آرژانیتن چهار سال پیش از آن بر سر جزایر فالکلند با یکدیگر دچار کشمکش شده بودند. مارادونا در نشست خبری پس از بازی گفت: این گل با کمک سر مارادونا و دست خدا به ثمر رسید.

مارادونا در حال حاضر در انگلستان به سر می برد و در گفتگو با روزنامه "سان" بابت گلی که با دست زده از انگلیسی ها معذرت خواهی کرد. اسطوره فوتبال آرژانتین گفت اگر می توانست، به عقب بازمی گشت و تاریخ را عوض می کرد.

مارادونا تا پیش از این هرگز از انگلیسی ها به خاطر به ثمر رساندن این گل معذرت خواهی نکرده بود.

کد مطلب 631247

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