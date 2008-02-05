کارتهایی که مشتریان را در نیمه راه جا می گذارند

به گزارش خبرنگار مهر، این کارتهای خرید که توسط بانکها و شرکتهای فعال در زمینه تجارت الکترونیک ایجاد می شوند، دارای انواع مختلفی از جمله کارت هدیه، خرید و غیره هستند که هنوز در بین مردم به درستی جای خود را پیدا نکرده اند.

کارتهای خرید که می توانند ابزار مناسبی برای جلوگیری از حمل پول محسوب شوند، با سیستمهایی که پاسخ مناسبی به مشتری نمی دهند، فرد دارنده را در زمان استفاده دچار مشکل می کند.

گرچه تعداد دستگاه های POS که مورد استفاده این کارتها هستند، هم اکنون در بیشتر فروشگاه ها و حتی مغازه ها به چشم می خورد، اما مشتریان برای استفاده از آنها با مشکلات عمده ای روبرو هستند.

"خطا در رهگیری" این جمله یکی از پیامهای این دستگاه در زمان استفاده مشتری است، این در حالی است که فروشندگان کالاها نیز چندان رغبتی به استفاده از این دستگاه ها ندارند و بهانه آنها واریز شدن مبلغ مورد نظر تا روز بعد از خرید به حساب فروشنده است.

اشکال دیگری که به این کارتها و دستگاه های POS وارد است، به این موضوع باز می گردد که کارت خرید مثلا یک شرکت تجارت الکترونیکی را نمی توان در دستگاه POS یک بانک با نامی دیگر استفاده کرد و این دستگاه ها به کارتهایی غیر از کارتهای خرید خود و زیر مجموعه های خود پاسخ مثبت نمی دهند.

این در حالی است که دولت بر الکترونیکی کردن سیستمهای پولی و بانکی تاکید فراوان دارد، اما به نظر می رسد که هنوز فرهنگ و زیرساختهای لازم برای بهره گیری از این پیشرفتهای الکترونیکی فراهم نشده است.

با توجه به این امر برخی از مردم این کارتها را قبول نداشته و حتی اقدام به فروش کارتهای خرید با کسر مبالغی به دلالها می کنند و یا به بانکها برای نقد کردن آن مراجعه می کنند، که البته بانکهای مربوطه از این کار خود داری کرده و آن را به پول نقد تبدیل نمی کنند.

نکته جالب دیگر این است که برخی از فروشندگان مدعی هستند بخی از مردم به آنها مراجعه کرده و از آنها درخواست می کنند موجودی حساب کارتهای خرید آنها را گرفته و یا مبلغی از آن کسر نموده و به جای آن پول نقد به آنها بپردازند.

به همین دلایل نیز مردم ترجیح می دهند، همواره پول نقد به همراه داشته باشند تا در نیمه راه توسط این کارتها جا نمانند. این در حالی است که با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، در این زمان با خرابی دائمی دستگاه های خوپرداز بانکی، نداشتن موجودی، صفهای طولانی این دستگاه ها و غیره مواجه هستیم.

تمام این مسائل بر فراهم کردن زیرساختهای لازم برای حداقل جلوگیری از سرخوردگی آنها نسبت به اینگونه خریدها و استفاده از این نوع کارتها، آماده کردن فرهنگ لازم برای بهره گیری از این تکنیک، جلوگیری از حمل پول نقد، گسترش تجارت الکترونیکی و غیره تاکید می کند.

با این حال مهران شریفی مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی سیاست بانک مرکزی افزایش تعداد کارت خوان های فروشگاهی و کاهش تقاضا برای اسکناس را از جمله سیاستهای بانک مرکزی عنوان و از افزایش تعداد کارت‌خوان های فروشگاهی و استقبال بخش خصوصی از آن و صعودی بودن این روند طی چند سال اخیر، خبر داده بود.

آخرین آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی در این خصوص حاکی از این مطلب است که تعداد پایانه های فروش در کل کشور بالغ بر 244 هزار پایانه در پایان تیر ماه سال جاری بوده که این تعداد در ابتدای سالجاری 193 هزار بوده است. تعداد دستگاه های خودپرداز سراسر کشور تا پایان تیر ماه سال جاری نیز 8 هزار و 440 خودپرداز و بیش از 244 هزار کارت‌خوان فروشگاهی بوده که البته این تعداد دستگاه ها نسبت به سرانه پائین است.

همچنین به ازاء هر دو هزار و 500 کارت بانکی باید یک دستگاه خودپرداز و 150 دستگاه کارت خوان وجود داشته باشد که هم اکنون به طور میانگین به ازاء هر 3 هزار کارت یک دستگاه خودپرداز وجود دارد، به عبارت دیگر تاکنون 27 میلیون کارت بانکی صادر شده است.